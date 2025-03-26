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ASKON Başkanı Orhan Aydın'dan CHP'nin Boykot Çağrısına Sert Tepki

ASKON Başkanı Orhan Aydın'dan CHP'nin Boykot Çağrısına Sert Tepki
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ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, CHP tarafından açıklanan boykot listesini eleştirerek, firmaların batırılmasını ve çalışanların işsiz bırakılmasını kaos planlamak olarak nitelendirdi. Aydın, bu tür eylemlerin hukuki sonuçları olacağını vurguladı.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, CHP'nin boykot çağrısına tepki göstererek, "Firmalarımızı batırmaya, çalışanlarını işsiz bırakmaya davet etmek kaos planlamak demektir" dedi.

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından açıklanan boykot listesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ülke yönetimine talip herkesin en çok istediği hususun milletinin refahı ve ülkesinin gelişmişlik düzeyinin artması olduğunu ifade eden Aydın, "Ne var ki geçmişimizde kötü örneklerinde gördüğümüz üzere dönemsel olmak üzere ülke ekonomimiz üzerinden sopa gösterilmeye, dolayısıyla vatandaşımızın refahı hedef alınmaktadır. Hatta daha da ileriye gidilerek ikinci ülkelere şikayetlerde bulunarak, Türkiye'ye karşı yatırımların ve alımların kesilmesi istenmektedir. Bu apaçık milleti cezalandırmaya çalışmaktır. Buna kim olursa olsun, hangi zihniyette bulunursa bulunsun hiç kimse cüret etmemeli, edememelidir. Buna tevessül edenler kanunlar önünde hesap vermelidir" açıklamasında bulundu.

"Firmalarımızı batırmaya, çalışanlarını işsiz bırakmaya davet etmek kaos planlamak demektir"

Yapılan boykotları da eleştiren Aydın, "Firmalarımızı batırmaya, çalışanlarını işsiz bırakmaya davet etmek kaos planlamak demektir. Bu da kimsenin hakkı ve harcı değildir. Geçmişte 28 Şubat sürecinde de belirli bir sermayeyi yeşil diye adlandırarak linç edip, batırmaya çalışmışlardı. Bugün gördüğümüz senaryo da bu filmin bir devamı niteliğidir. ASKON olarak bu bakış açısını ve bu tarz zihniyetleri kınıyor, firmalarımızı batırma, çalışanlarımızı işsiz bırakma çabalarının beyhude uğraş olduğunu belirterek, bu yanlıştan bir an önce dönülmesi hususunda hatırlatmada bulunuyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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