ASKON Başkanı Aydın'dan ocak ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin değerlendirme Açıklaması

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, ihracatta ocak aylarında yaşanan gerilemelerin büyük ölçüde takvim etkisi ve mevsimsel nedenlerden kaynaklandığını söyledi.

ASKON'dan yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın, ocak ayında ihracatın takvim etkisiyle aylık bazda yüzde 3,9 azalarak 20,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Aydın, yıllıklandırılmış ihracatın ise yüzde 3,7 artışla 272,5 milyar dolara yükselmesinin Türkiye ihracatının genel seyrine dair daha sağlıklı bir tablo sunduğu yorumunda bulundu.

ASKON Başkanı Aydın değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Ocak aylarında yaşanan aylık gerilemeler büyük ölçüde takvim etkisi ve mevsimsel nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle söz konusu düşüşü yapısal bir zayıflık olarak okumak doğru değildir. Asıl önemli olan, yıllıklandırılmış ihracatın artış eğilimini korumasıdır. Bu durum, küresel ekonomik yavaşlama, yüksek finansman maliyetleri ve jeopolitik risklere rağmen ihracatçımızın dirençli duruşunu göstermektedir."

Bununla birlikte ihracattaki artış hızının sınırlı kalmasının dikkatle izlenmesi gerektiğini vurgulayan Aydın, özellikle maliyet baskıları ve dış pazarlardaki talep görünümünün gelecek dönemde belirleyici olacağına dikkati çekti.

"İhracatımız ayakta duruyor ancak henüz güçlü bir ivme yakalamış değil" diyen Aydın, şunları kaydetti:

"Reel kurun seyri, finansmana erişimde yaşanan zorluklar ve başta Avrupa Birliği olmak üzere ana pazarlardaki talep daralması, ihracat performansını baskılayan temel unsurlar olarak öne çıkıyor. İhracatçının rekabet gücünü artıracak finansman destekleri ve maliyetleri dengeleyici yapısal adımlar, önümüzdeki dönemde büyük önem taşıyor."

Aydın, ASKON olarak üretim, ihracat ve istihdam odaklı politikaların güçlendirilmesini önemsediklerini belirterek, ihracatın sürdürülebilir bir büyüme patikasına girmesi için kamu ve özel sektör işbirliğinin artarak devam etmesi gerektiğine vurgu yaptı.