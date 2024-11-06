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Aşısız Hayvanlar Çiftçiyi Zarara Uğratabilir

Aşısız Hayvanlar Çiftçiyi Zarara Uğratabilir
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Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, aşısız hayvanların hastalık riski taşıdığını ve bu durumda çiftçilerin desteklerden yararlanamayacağını vurguladı. Aşılama, hayvan sağlığı açısından hayati önem taşıyor.

Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, aşısız hayvanların hem hastalık riski taşıdığını hem de çiftçilerin Bakanlık tarafından sağlanan desteklerden faydalanamayacağını belirtti

Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda aşının hayati önem taşıdığını belirtti. Aşı yapılmayan hayvanların ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşabileceğini vurgulayan Dr. Düzgün, hastalık risklerini en aza indirmek için hayvanların hastalanmadan önce aşılatılması gerektiğinin söyledi. Dr. Düzgün, "Aşılanmış hayvanlar, hastalığı minimum etkilerle atlatır" diyerek aşının önemine dikkat çekti. Aşı ve kimliklendirme işlemi yapılmayan hayvanlar için cezai işlemlerin uygulanacağını hatırlatan Dr. Düzgün, bu durumda Tarım ve Orman Bakanlığı desteklerinden de yararlanılamayacağını ve çiftçinin de ekonomik zarar yaşayabileceğini aktardı.

"Aşısız hayvanlar çiftçiyi zarara uğratabilir"

Dr. Düzgün, "Bilinçli üretimin hayvancılıkta en büyük kazançlarından birisi de, hayvan hastalanmadan öncesinde kontrol edilerek önlemi alınmasıdır. Çiftçilerimizin ahırlarına giderek şap ve çeşitli aşılar yapıyoruz. Üreticilerimize destek şartlarımızdan birisi de küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara aşı yapılması ön şartı. Hayvanlara aşı yapılmadığında cezai işlem ve Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteklerinden faydalanamayacak ve en önemlisi de hayvanı hasta olduğunda mağdur olacak. Allah'a şükür şap hastalığı başta olmak üzere ilimiz genelinde bulaşıcı hastalıklarda ciddi bir gelişme kaydettik. İlimizde uzun süredir şap hastalığı görülmedi. Bu durum, yetiştiricilerimizin duyarlı olması ve sağlık personelimizin gayretidir" diye konuştu.

"Aşısı yapılmayan hayvanlarda ciddi kayıp yaşanabiliyor"

Dr. Düzgün, "Aşısı yapılmamış hayvanlarda ciddi hastalık ve kayıp yaşanabiliyor. Aşısı yapılan hayvanlar ise minimum derecede hastalanıp durumu atlatmış oluyor. Çiftçiyi de zarara uğratmıyor. Biz, tüm köylerimize giderek gereken işlemleri yapıyoruz. Bizim çabamız, vatandaşımızın birim hayvandan maksimum geliri elde etmesi. Girdiğimiz ahırda yetiştiricilerimize tavsiyeler ve hayvanların bulunduğu ortamdaki ve hayvanların problemlerini aktarıyoruz" dedi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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