"Aşırı turizm"den kaçan turistler için alternatif; Türkiye

OteliniSat.com ve SellYourHotel.com çatı markası JRO Yatırım'ın Yönetim Kurulu Başkanı Murat Göktuğ Aksu, "overtourism" olarak bilinen "aşırı turizmden" etkilenen destinasyonlar için sunulan alternatiflerin, Türkiye'nin turizm sektöründe güçlü bir konuma gelmesini sağladığını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünya turizmi, 2025 yılı ile önemli bir değişim sürecine girdi. Bu adım doğrultusunda küresel seyahat eğilimleri hızla evrilirken Türkiye'nin benzeri olmayan turistik yerleri, özellikle sürdürülebilir turizm ve deneyimsel seyahat gibi alanlarda büyük fırsat sunuyor.

Kapadokya, Antalya, İstanbul, Bodrum ve Çeşme gibi yerler, dünya çapındaki seyahat eğilimlerine ayak uydurarak deneyim odaklı arayışlarda yüzbinlerce turist için önemli merkez haline geliyor. Ayrıca, aşırı turizm bölgeler için Türkiye'nin alternatif yerler sunması, sektördeki rekabet avantajını artırıyor.

Kapadokya, sadece yaz aylarında değil, dört mevsim boyunca turist çekebilecek özel bir destinasyon olarak ön plana çıkıyor. Peri bacaları, tarihi mağara otelleri ve büyüleyici vadiler, Kapadokya'yı yıl boyu ziyaret edilmesi gereken bir yer haline getiriyor.

Özellikle Japonya ve Güney Kore'den gelen ziyaretçiler, Kapadokya'nın mistik atmosferine ilgi gösteriyor. Ayrıca, 30 yaş üstü Avrupa turistleri de Kapadokya'nın tarihi zenginliklerinden ve doğa ile iç içe olan otel deneyimlerinden faydalanmak için bu bölgeyi tercih ediyor. Kapadokya, doğa dostu turizm, lüks konaklama seçenekleri ve kültürel deneyimlerle bu kitlenin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Avrupa'daki popüler turistik bölgelerden Barselona, İbiza ve Mikanos gibi destinasyonlarda aşırı turist yoğunluğu, yerel halk üzerinde olumsuz etkilere yol açması, Türkiye için büyük bir fırsat doğuruyor. Antalya, İstanbul, Bodrum ve Çeşme gibi alternatif destinasyonlar, aşırı turizmden kaçınmak isteyen gezginler için cazip seçenekler sunuyor.

Özellikle yaz aylarında, İbiza'ya ve Mikanos'a benzer atmosferlere sahip olan Çeşme ve Bodrum, kaliteli gece hayatı ve sahil deneyimleriyle ziyaretçilere benzersiz bir tatil imkanı sağlıyor. Bunun yanı sıra, İstanbul, Barselona'ya karşı modern bir alternatif olarak öne çıkarken, zengin kültürel mirası, sanat galerileri ve gastronomik zenginlikleriyle turistleri cezbetmeye devam ediyor. Antalya ise Mikanos'un sunduğu deniz ve güneş tatilini arayanlar için eşsiz bir seçenek sunuyor. Türkiye, bu destinasyonlarıyla daha fazla gezgin çekerek, aşırı turizmden kaçan turistler için mükemmel bir alternatif oluşturuyor.

Aynı zamanda, 30 yaş üstü Avrupalı turistleri, daha sakin ve kültürel olarak zengin seyahatler arayışında oldukları için Türkiye'nin sunduğu kültürel miras, lüks konaklama imkanları ve sağlıklı yaşam odaklı tatil seçenekleri, bu yaş grubundaki gezginlerin ilgisini çekiyor. Türkiye, özellikle sağlık turizmi, SPA otelleri ve sağlıklı yaşam (wellness) merkezleri ile bu segmenti çekebilecek büyük bir potansiyel bulunuyor.

Bodrum, Çeşme ve Antalya da lüks ve sürdürülebilir tatil seçenekleri ile öne çıkıyor

Türkiye, sürdürülebilir turizm ve deneyimsel seyahat eğilimlerini karşılayacak eşsiz fırsatlar sunuyor. Kapadokya, tarihi köyler, doğa parkurları ve benzersiz konaklama seçenekleriyle hem yerel halkla etkileşime giren hem de doğa dostu turizm arayan gezginler için ideal bir destinasyon. Bodrum, Çeşme ve Antalya da lüks ve sürdürülebilir tatil seçenekleri ile öne çıkıyor.

Z Kuşağı ve deneyimsel seyahate ilgi duyan turistler, Türkiye'nin sunduğu otantik deneyimler, yerel festivaller ve gastronomik turlar gibi etkinliklerle bölgeyi keşfetmeye davet ediliyor. Ayrıca, dijital platformlar aracılığıyla daha kolay ulaşılabilir hale gelen bu deneyimler, Türkiye'nin turist çekme potansiyelini daha da artırıyor.

Asya'dan gelen turist beklentilerine hitap eden deneyimler

Dünya çapında seyahat alışkanlıkları değişirken, Türkiye'nin tarihi ve doğal zenginlikleri, özellikle Japonya ve Güney Kore gibi Asya ülkelerinden gelen turistlerin ilgisini çekiyor. Kapadokya ve İstanbul gibi bölgeler, geleneksel Asya seyahat beklentilerine hitap eden deneyimler sunuyor.

Türkiye'nin öne çıkan turistik bölgeleri hem Asyalı hem de Avrupa'dan gelen nitelikli turistler için büyük fırsatlar sunuyor. Kapadokya'nın büyüleyici doğal yapısı, İstanbul'un kültürel zenginliği ve Antalya'nın sahil tatili seçenekleri, Türkiye'nin çeşitlenen turizm pazarındaki rekabet avantajını pekiştiriyor. Aşırı turizmden kaçınan turistler için Türkiye, alternatif destinasyonlar sunarak, sürdürülebilir turizmde büyük bir fırsat yaratıyor.

"Türkiye, tüm yıl boyunca turistleri çekecek özelliklere sahip"

Açıklamada görüşlerine JRO Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Murat Göktuğ Aksu, Kapadokya'nın, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda sunduğu benzersiz otel deneyimleriyle de öne çıktığını belirtti.

Hem Asya hem de Avrupa'dan 30 yaş üstü gezginler için lüks konaklama olanakları ve deneyimsel turizm seçenekleri büyük fırsatlar barındırdığına değinen Göktuğ, "Ayrıca, bölgedeki otel yatırımlarının dijitalleşmesi, OteliniSat.com ve SellYourHotel.com gibi platformlarla daha verimli hale geliyor." ifadesini kullandı.

Aksu, Türkiye'nin, Kapadokya'dan İstanbul'a kadar uzanan geniş bir yelpazede, tüm yıl boyunca turistleri çekecek özelliklere sahip olduğunu kaydetti.

Aşırı turizmden etkilenen destinasyonlar için sunulan alternatiflerin, Türkiye'nin turizm sektöründe güçlü bir konumda olmasını sağladığını aktaran Aksu, "Özellikle dijitalleşme sayesinde otel alım satımlarının daha verimli hale gelmesi, yerel yatırımcıların ve uluslararası alıcıların Türkiye'ye olan ilgisini artırıyor." değerlendirmesini yaptı.

JRO Yatırım Genel Müdürü Göksel Akman da dünya genelinde seyahat alışkanlıklarının yeniden şekillendiğini aktardı.

Sürdürülebilir turizm ve dijitalleşme ekseninde dönüşen bu yeni dönemi doğru okumaya odaklandıklarını aktaran Akman, şunları kaydetti:

"Türkiye, sadece eşsiz doğasıyla değil, aynı zamanda otelcilik yatırımlarında sunduğu yenilikçi fırsatlarla da öne çıkıyor. Özellikle Kapadokya gibi yıl boyu turist çekebilen destinasyonlar, yerli ve yabancı yatırımcılar için stratejik birer cazibe merkezi haline geldi. Dijital platformlarla desteklenen bu dönüşüm, ülkemizin turizmdeki küresel rekabet gücünü artırıyor."