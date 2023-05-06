Aşı kampanyası Aliağalı üreticilere 28 milyonluk katkı sağladı

İzmir'in Aliağa ilçesinde geçimini hayvancılıktan sağlayan çiftçilere destek olmak amacıyla Aliağa Belediyesi ile Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde projelendirilen 'Büyükbaş ve Küçükbaş Gebe Hayvanlarda Yavru Ölümlerine Karşı Aşı Kampanyası'yla üreticilere toplamda 28...

İzmir'in Aliağa ilçesinde geçimini hayvancılıktan sağlayan çiftçilere destek olmak amacıyla Aliağa Belediyesi ile Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde projelendirilen 'Büyükbaş ve Küçükbaş Gebe Hayvanlarda Yavru Ölümlerine Karşı Aşı Kampanyası'yla üreticilere toplamda 28 milyon liralık katkı sağlandı.

Aliağa'da geçimini hayvancılıktan sağlayan çiftçilere destek olmak amacıyla Aliağa Belediyesi ile Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde projelendirilen 'Büyükbaş ve Küçükbaş Gebe Hayvanlarda Yavru Ölümlerine Karşı Aşı Kampanyası'nda kampanyaya katılan üreticilere sertifikaları takdim edildi. Hacıömerli Mahallesi'nde düzenlenen programa Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mazlum Selim Aksakal, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ile üreticiler katıldı. Programda, aşı kampanyasından faydalanan üreticiler Adem Kartal, Uğur Aydın, Ömür Arslan ve Hasan Özçelik'e sertifikaları takdim edildi.

Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl Haziran ayında Uzunhasanlar Mahallesi'nde startı verilen aşı kampanyası hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Müdürlük tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Ülkemizde kesim ağırlığına veya damızlık özelliğine ulaşamadan genç yaşta kuzu, buzağı ve oğlak ölümlerine yol açan E. Coli septisemisi ve perfingens tip c hastalıklarından ve hijyenik olmayan bilinçsiz uygulamalardan dolayı ilçemiz genelinde yılda yaklaşık 4 bin kuzu, oğlak ve 200'den fazla da buzağı ölümleri meydana gelmekteydi. Geçtiğimiz yıl bu yavru ölümlerini durdurmak için uygulanması gereken aşıyı ilçe müdürlüğümüz olarak yapmaya karar verdik. Projemizin bütçesi Aliağa Belediyesi tarafından karşılandı. Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, mahalle mahalle, ahır, ağıl gezerek gebelik dönemimdeki hayvanlara çift doz aşı uygulamasını ve eğitim çalışmalarını yaptılar. Bir sene sonunda beklentilerimizin üstünde bizleri mutlu eden sonuca ulaştık. Bahsettiğimiz etmenlerden dolayı ilçemizde yaklaşık yüzde 10 ila 20 arasında yavru kaybı oluşurken aşı uygulaması ve eğitim çalışmalarımız sonucunda küçük ve büyükbaş hayvanlarda yavru ölümlerini yüzde 2'lere kadar düşürmeyi başardık. Kampanyaya başlarken yavru ölümlerini yüzde 5'e düşürmek ve yavruların ölümünü engelleyerek damızlık ve kesim büyüklüklerine getirdiğimizde üreticilerimizin ekonomisine 17 milyon lira katkı sağlamayı hedeflemiştik. Aşı kampanyamızın bütçesi sadece 180 bin TL olmasına rağmen hedefimizin üstüne çıkarak yaklaşık 28 milyon lira gibi bir rakamın ilçe üreticilerimizin ekonomisine katkı sağladığını sonucuna ulaştık. Projemizin diğer il ve ilçelere örnek rol model olması temenni ederiz." - İZMİR