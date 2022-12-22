Asgari ücretteki artışı fırsat bilip etiketleri değiştirdiler! Zam yağmuru başladı
Ekonomi Haberleri
Asgari ücret zammını fırsat bilen zincir marketler, ilk günden etiketleri değiştirmeye başladı. Birçok ürüne zam yapılırken, sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar vatandaşların tepkisini çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti 8 bin 506 lira olarak açıkladı. Böylece asgari ücrete yüzde 54,66 oranında rekor bir zam yapıldı. Asgari ücrete yapılan zammın ardından zincir marketler zam yağmuruna başladı.
AYNI GÜN ETİKETLERİ DEĞİŞTİRDİLER
Maaşların artışını fırsat bilen marketler, aynı gün etiketleri değiştirdi. Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda temel gıdadan temizliğe kadar onlarca ürüne zam geldiği görüldü.
TEPKİ ÇEKTİ
Marketlerde çalışan kişilerin ürünlerin yeni ve eski fiyatlarını karşılaştırdığı fotoğraflar sosyal medyada birçok kişinin tepkisini çekti.
İşte o görüntüler;