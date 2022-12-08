"Asgari ücrette kırmızı çizgimiz 7 bin 785 lira" diyen sendika başkanının 3 yıl önceki mikrofon kazası yeniden gündemde

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücrette kırmızı çizgimiz 7 bin 785 lira" çıkışıyla 8 bin liranın üzerinde zam bekleyen emekçilerin büyük tepkisini çekti. Zam pazarlığı devam ederken Atalay'ın 2019 yılında dönemin Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile arasında geçen diyaloglar yeniden gündem oldu.