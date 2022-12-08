"Asgari ücrette kırmızı çizgimiz 7 bin 785 lira" diyen sendika başkanının 3 yıl önceki mikrofon kazası yeniden gündemde
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Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücrette kırmızı çizgimiz 7 bin 785 lira" çıkışıyla 8 bin liranın üzerinde zam bekleyen emekçilerin büyük tepkisini çekti. Zam pazarlığı devam ederken Atalay'ın 2019 yılında dönemin Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile arasında geçen diyaloglar yeniden gündem oldu.
Milyonların gözü açıklanacak asgari ücret rakamında... İşçi ve işveren arasındaki kıran kırana pazarlık devam ederken Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın sözleri büyük tartışma yarattı.
Ticaret Bakanlığı'nın, zincir marketlerin ürün ve şube verilerini denetlemesi sizce fiyatları düşürecek mi?— Haberler.com (@Haberler) December 7, 2022
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