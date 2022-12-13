Asgari ücrette bugüne kadar duyulmamış rakam! Yeniden Refah Partisi, araştırmalarından sonra duyurdu

Asgari ücret görüşmeleri devam ederken, siyasi partiler de çeşitli rakamlar ortaya atıyor. O siyasi partiler arasında yer alan Yeniden Refah Partisi, gerçekleştirdiği saha araştırmasının ardından asgari ücretin en az 14 bin TL olması gerektiğini duyurdu.

Milyonlarca vatandaş 2023 yılı asgari ücret miktarının ne kadar olacağını merak ediyor. Bir yandan asgari ücret tespit komisyonunun görüşmeleri devam ederken, diğer yandan da siyasi partiler yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıyor. Bu partiler arasında yer alan Yeniden Refah Partisi ise daha önce duyulmamış bir rakamı ortaya attı.

"BEKAR BİR ÇALIŞANIN AYLIK MALİYETİ 11 BİN TL"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaştığı yazılı açıklamasında, asgari ücret ile ilgili şunları kaydetti: "Asgari ücret en azından 14 bin lira seviyesinde olması gerekir. Biz iktidar olduğumuz yüzde 150 zam yaparak asgari ücreti 14 bin lira yapacağımızı söylemiştik. Bugün de baktığımızda ülkemizde açlık sınırı bazı hesaplamalara göre 7 bin 800 bazı hesaplamalara göre 8 bin 600 seviyesine gelmiş. Yoksulluk sınırı 25 bin lirayı aşmış ve bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 11 bin seviyesine gelmiş.

"EN AZ 14 BİN TL OLMALI"

Dolayısıyla bu verileri hesaba kattığımız zaman asgari ücretin insanca yaşanacak bir noktaya getirilmesi son derece önemli. Çalışan bir kişinin sadece ihtiyaçlarını karşılaması için 11 bin liraya ihtiyaç duyuyorsa, 4 kişilik asgari ücretli bir ailenin insanca yaşaması için asgari ücretin en azından 14 bin lira olması lazım."