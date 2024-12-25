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Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti

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Asgari ücrete yapılan zam oranı birçok kesim tarafından yetersiz bulunurken Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. Erbaş, "Üç yüz metrekare evim olsun, daha şu olsun, şunu yiyeyim, bunu yapayım. Bunun sonu yok ki. Bugün kuru fasulye de protein et de protein aynı. Onun için mütevaziliği öğrenmeniz gerekiyor. Bunun sonu yok" ifadelerini kullandı.

2025 Asgari ücret zammı için gerçekleştirilen Asgari ücret tespit komisyonu 4. toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğunu açıkladı.

"MÜTEVAZİLİĞİ ÖĞRENMEMİZ GEREKİYOR"

Yapılan zam oranı birçok kesim tarafından yetersiz bulunurken en farklı yorum Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan geldi. TV100 ekranlarında Buket Aydın'ın konuğu olan Erbaş, asgari ücret zammıyla ilgili "Üç yüz metrekare evim olsun, daha şu olsun, şunu yiyeyim, bunu yapayım. Bunun sonu yok ki. Bugün kuru fasulye de protein et de protein aynı. Onun için mütevaziliği öğrenmeniz gerekiyor. Bunun sonu yok" ifadelerini kullandı.

"FAKİR HAYAT EN SAĞLIK HAYAT"

Sözlerinin devamında "Bakın asgari ücret elli de olsa elli verin yine elli harcar insanlar" diyen Erbaş, şöyle devam etti: "Yüz verin yüz harcarlar. Bunun sonu yok ki. Ben her zaman söylerim. Fakir hayat en sağlıklı hayat. Yani asgari ücrete üzülmesinler, kendi hayatlarını asgari ücrete göre organize etsinler. Sonuçta ülkenin kendi içinde bir dinamiği var. Sizin de bu dinamik içinde adapte olmanız gerekiyor. Benim arabam yok... Ayakkabılar, yüz tane alsam ne olacaktı? Sonuçta günün sonunda iki lahmacun yeniyor. Üçüncüsünü yemiyorum ben."

Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (21)

Haber Yorumlarımedcan:

Haberi yaparken "tepkiler çığ gibi" diyerek insanları tepki gstermeye yönlendiriyorsunuz. Adamın söyledikleri doğru.

Yorum Beğen96
Yorum Beğenme102
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Haber YorumlarıCengiz Tuğlu:

bi s.....t.

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme29
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Haber Yorumlarıveli İdi:

Sen hangi kalorinin ürünüsün acaba.

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Yorum Beğenme26
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Haber YorumlarıMEMOLLİ null:

insan olabilmek. doktor olmuş insan olamamış.

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Yorum Beğenme29
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Haber YorumlarıKenan Aslan:

Bu yavvsakin maasini almak lazim

Yorum Beğen39
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Haber YorumlarıTurgay Usal:

bu suzmeyi adam deyipte televizyona çıkaranda suç

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Haber YorumlarıCan Dersimli:

Akp iktidarı sayesinde liyakatsiz profesör olandan da bu açıklama beklenir.

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Haber YorumlarıSeyda Özdemır:

Doğru arkadaşlar oturun evinizde her gün kuru fasulye yiyin çocuğunuz bir şey görüp istediğinin de mütevazi olun diyin. Allahım ya

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Haber YorumlarıYorumların Efendisi:

Yav arkadaş adama ne kızıyorsunuz? kızmayın, ne anlatırsanız anlatın "tok açın halinden anlamaz"

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Haber Yorumlarımehmet:

arkadaşa asgari üçret verin geçinsin.

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