Asgari ücretin ardından gözler memur ve emekli zammında! Milyonların maaşına yüzde 50'lik artış bekleniyor

2024'te geçerli olacak asgari ücret yüzde 49'luk zamla 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Asgari ücretin kesinleşmesinin ardından sıra memur ve emekli zammına geldi. Her iki grubun maaş artışında enflasyon kritik bir öneme sahip. 2023'ün temmuz-aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranına, toplu sözleşme ile alınan zam oranı da eklenerek memur ve memur emeklisinin zammı ortaya çıkacak. Memur zammı, SSK ve Bağ-Kur emeklisine de referans olacak. Enflasyon üzerinden yapılan hesaplamaya göre, memur ve emekliye yüzde 50 zam yapılması bekleniyor.