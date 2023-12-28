Asgari ücretin ardından gözler memur ve emekli zammında! Milyonların maaşına yüzde 50'lik artış bekleniyor
Asgari ücretin kesinleşmesinin ardından gözler memur ve emekli zammına çevrildi. 5 aylık enflasyona göre memurlar yüzde 44'lük zammı cebine koydu. Aralık ayı verisi ve refah payı eklemesiyle bu oranın yüzde 50'lere çıkması bekleniyor. Memur zammı, emekli içinde referans olacak. Yüzde 50'lik zamma göre en düşük memur emeklisi maaşı 14 bin 800 TL'ye, en düşük memur maaşı 33 bin TL'ye, en düşük SSK ve BağKur emeklisi maaşı da 11 bin 250 liraya çıkacak.
2024'te geçerli olacak asgari ücret yüzde 49'luk zamla 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Asgari ücretin kesinleşmesinin ardından sıra memur ve emekli zammına geldi. Her iki grubun maaş artışında enflasyon kritik bir öneme sahip. 2023'ün temmuz-aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranına, toplu sözleşme ile alınan zam oranı da eklenerek memur ve memur emeklisinin zammı ortaya çıkacak. Memur zammı, SSK ve Bağ-Kur emeklisine de referans olacak. Enflasyon üzerinden yapılan hesaplamaya göre, memur ve emekliye yüzde 50 zam yapılması bekleniyor.