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Asgari ücreti doğru tahmin eden isimden döviz ve altın öngörüsü

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2025 yılı asgari ücreti için yüzde 30 tahmini tutan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir, şimdi de döviz kurları hakkında öngörülerde bulundu. Altının ons fiyatının 2 bin 800-3 bin dolar bazında olacağını belirten uzman isim, dolar için 42-44 TL ve euro için de 43-45 TL tahmininde bulundu.

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. 2025 yılı asgari ücreti için artış oranını önceden doğru tahmin edem isim yeni yıl için altın ve döviz tahmininde bulundu.

Asgari ücreti doğru tahmin eden isimden döviz ve altın öngörüsü

Sunucu Abdurrahman Yazıcı konuğuna 2025 yılı için döviz ve avro tahminlerini sordu. Küresel risklere bağlı olarak güvenli liman olarak bilinen altının fiyatının yeni yılda da yükseleceğini belirten Cemal Zehir şöyle konuştu:

Fed'in 2025 yılında iki kez daha faiz indireceği görülüyor. Yani 3,5 puanın altına inecek belki 3,25'e kadar inebilir. Böyle olunca insanlar yatırımlarını yönlendirir. Yatırım limanlarından biri de altın bir de şu anda patlayan bir de Bitcoin piyasası var, bunlara da ciddi bir yönelme var. Altın ve Bitcoin piyasasına yönelme olacağını tahmin ediyorum. Trump'ın vaadi var; benim gelmemle Amerika'yı Bitcoin cenneti haline getireceğim, başkenti haline getireceğim diye."

Altının ons fiyatının 2025 yılı içerisinde 2 bin 800-3 bin dolar bazında olacağı. Neden böyle konuşuyorum? Çünkü 2025 yılı dolar beklentim 42-44 TL bandında, euroyu da 43-45 TL bandında bekliyorum.

Asgari ücreti doğru tahmin eden isimden döviz ve altın öngörüsü
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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