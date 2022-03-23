Asgari ücrete ikinci zam tartışmalarına Kılıçdaroğlu da katıldı: Hemen güncellenmesi lazım

Asgari ücrete ikinci zam tartışmaları sürüyor. AK Parti kanadından gelen açıklamalar sonrası asgari ücrete ikinci zam beklentisi güçlenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in dün yaptığı "Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık" açıklaması hayalleri suya düşürdü.

TÜRK-İŞ BAŞKANI: BAKAN'LA GÖRÜŞTÜM 'ARALIK AYI' DEDİ

Bilgin'in ardından konu hakkında konuşan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da Bakan Bilgin'le görüştüğünü ve zammın aralık ayında yapılacağını söyledi. Atalay, "Biz asgari ücreti haziran ayında hiç görüşmedik. Bunun zamanı aralık ayı. Aralık ayında taraflar toplanır. Dün Bakan Bey'e sordum. O da 'Bunun günü aralık ayı' dedi. Haziran ayı olur mu olmaz mı? Yasada böyle bir yönetmelik yok. Ülkeyi yönetenler yapabilirler mi? Yaparlar. Biz de zevkle, keyifle o masaya haziran ayında çağırırlarsa otururuz." dedi.

KILIÇDAROĞLU: ASGARİ ÜCRETİN GÜNCELLENMESİ LAZIM

Bakan Bilgin ve Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamaları sonrası bir değerlendirme de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Asgari ücretin güncellenmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Vatandaşa asgari ücreti kısmen artırdılar. Üç ay sürdü. Üç ay sonra o asgari ücret pul oldu. önümüzdeki süreçte çok daha büyük zamlar gelecek. Hep beraber bunu göreceğiz. Güncellenmesi lazım asgari ücretin. Asgari ücret, asgari ücret olmaktan çıktı zaten. Hangi asgari ücret? Açlık sınırının altında asgari ücret mi olur? 'Açlık sınırı ücreti', desinler. Onun bile altına düştü. Asgari ücretin hemen güncellenmesi lazım. Formalite budur zaten." şeklinde konuştu.