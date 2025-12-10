Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Yıl sonu yaklaşırken gözler 12 Aralık'ta başlayacak asgari ücret görüşmelerine çevrildi. İlk toplantı cuma günü yapılacak. Masadaki formüller arasında hedeflenen ve beklenen enflasyonun ortalamasına göre zam yapılması öne çıkıyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş ise üç farklı senaryo paylaştı.

İLK TOPLANTI CUMA GÜNÜ

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücret, 12 Aralık'ta başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinin ardından netleşecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı komisyon ilk toplantısını cuma günü yapacak.

Görüşmeler öncesinde zam hesaplamalarında hangi formülün uygulanacağı en çok tartışılan konu olmaya devam ediyor.

ENFLASYON ORTALAMASI ZAMDA BELİRLEYİCİ OLABİLİR

Kulislerde, asgari ücret zammının hedeflenen ve beklenen enflasyonun ortalamasına göre belirlenmesi formülünün ağırlık kazandığı konuşuluyor. Bu yaklaşım, hükümetin enflasyon programına uyum açısından da önem taşıyor.

"AÇLIK SINIRININ ALTINDA ÜCRET OLMAZ"

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşe yazısında yeni asgari ücret için üç senaryo paylaştı. Karakaş'a göre Türk-İş'in kasım ayı verileri mevcut durumu net biçimde ortaya koyuyor:

Kasım ayı açlık sınırı: 29.828 TL

Bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti: 38.752 TL

Karakaş, yeni ücretin Şubat 2026'da işçinin cebine gireceği dikkate alındığında asgari ücretin açlık sınırının altında kalmaması gerektiğini belirterek, "En az 33.000–34.000 TL bandı elzem. Açlık sınırının altında ücret olmaz; bu yasal düzenlemenin amacına aykırı. TÜRK-İŞ'in belirlediği yaşama maliyeti esas alınırsa, asgari ücretin 40 bin TL'nin altında olmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

HÜKÜMET VE İŞVEREN CEPHESİNDE ÖNCELİKLER

Karakaş, hükümetin enflasyon programını bozmak istemediğini, istihdamı koruma ve işsizliği önleme hedefleri doğrultusunda asgari ücrette dengeli bir artışa önem verdiğini ifade etti.

İşveren cephesinin ise maliyet, ihracat ve rekabet gücü gerekçeleriyle daha sınırlı bir artıştan yana olduğu biliniyor.

ÜÇ SENARYO: 27.600 TL'DEN 29 BİN TL'YE

İsa Karakaş'ın aktardığı hesaplar şöyle özetleniyor:

En düşük zam senaryosu: %25 artış → 27.600 TL

Orta senaryo: %30 artış → 28.700 TL

Cumhurbaşkanının destek artırımıyla olası üst seviye: 29.000 TL

Karakaş, "5-6 aydır yazdıklarımın arkasındayım, analizim net" diyerek bu aralıkların güçlü ihtimaller olduğunu belirtti.