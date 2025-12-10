Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı "Analizim net" diyerek rakam paylaştı
12 Aralık'ta başlayacak olan asgari ücret görüşmeleri öncesi gözler zam oranlarına çevrildi. Masada hedeflenen ve beklenen enflasyonun ortalamasına göre zam yapılması formülü öne çıkıyor. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, yeni asgari ücret için üç senaryo paylaştı. En düşük zam senaryosu yüzde 25 artışla 27.600 TL, orta senaryo yüzde 30 artışla 28.700 TL ve Cumhurbaşkanının destek artırımıyla olası üst seviye 29.000 TL olarak belirtildi.
Yıl sonu yaklaşırken gözler 12 Aralık'ta başlayacak asgari ücret görüşmelerine çevrildi. İlk toplantı cuma günü yapılacak. Masadaki formüller arasında hedeflenen ve beklenen enflasyonun ortalamasına göre zam yapılması öne çıkıyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş ise üç farklı senaryo paylaştı.
İLK TOPLANTI CUMA GÜNÜ
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücret, 12 Aralık'ta başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinin ardından netleşecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı komisyon ilk toplantısını cuma günü yapacak.
Görüşmeler öncesinde zam hesaplamalarında hangi formülün uygulanacağı en çok tartışılan konu olmaya devam ediyor.
ENFLASYON ORTALAMASI ZAMDA BELİRLEYİCİ OLABİLİR
Kulislerde, asgari ücret zammının hedeflenen ve beklenen enflasyonun ortalamasına göre belirlenmesi formülünün ağırlık kazandığı konuşuluyor. Bu yaklaşım, hükümetin enflasyon programına uyum açısından da önem taşıyor.
"AÇLIK SINIRININ ALTINDA ÜCRET OLMAZ"
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşe yazısında yeni asgari ücret için üç senaryo paylaştı. Karakaş'a göre Türk-İş'in kasım ayı verileri mevcut durumu net biçimde ortaya koyuyor:
- Kasım ayı açlık sınırı: 29.828 TL
- Bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti: 38.752 TL
Karakaş, yeni ücretin Şubat 2026'da işçinin cebine gireceği dikkate alındığında asgari ücretin açlık sınırının altında kalmaması gerektiğini belirterek, "En az 33.000–34.000 TL bandı elzem. Açlık sınırının altında ücret olmaz; bu yasal düzenlemenin amacına aykırı. TÜRK-İŞ'in belirlediği yaşama maliyeti esas alınırsa, asgari ücretin 40 bin TL'nin altında olmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
HÜKÜMET VE İŞVEREN CEPHESİNDE ÖNCELİKLER
Karakaş, hükümetin enflasyon programını bozmak istemediğini, istihdamı koruma ve işsizliği önleme hedefleri doğrultusunda asgari ücrette dengeli bir artışa önem verdiğini ifade etti.
İşveren cephesinin ise maliyet, ihracat ve rekabet gücü gerekçeleriyle daha sınırlı bir artıştan yana olduğu biliniyor.
ÜÇ SENARYO: 27.600 TL'DEN 29 BİN TL'YE
İsa Karakaş'ın aktardığı hesaplar şöyle özetleniyor:
- En düşük zam senaryosu: %25 artış → 27.600 TL
- Orta senaryo: %30 artış → 28.700 TL
- Cumhurbaşkanının destek artırımıyla olası üst seviye: 29.000 TL
Karakaş, "5-6 aydır yazdıklarımın arkasındayım, analizim net" diyerek bu aralıkların güçlü ihtimaller olduğunu belirtti.