Asgari ücret için uzman isimden umutlandıran yorum

Memur ve emekli maaşıyla birlikte asgari ücrete de ara zam yapılması talepleri gündemin üst sıralarına yerleşti. Milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyen asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılmasına yönelik çağrılar artıyor.

Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, Haberler.com'da Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Asgari ücretin belirlenme süreci, enflasyonun etkisi ve emekçilerin yaşadığı zorlukları değerlendiren Duman, "Asgari ücretle geçinebiliyorum demek artık neredeyse mümkün değil" diyerek güncel sisteme eleştirilerde bulundu.

"ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILMASI İHTİMALİ VAR"

Asgari ücrette yılın ikinci dönemi için bir ara zam yapılması ihtimali olduğunu belirten Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, "Temmuz ayında asgari ücrete bir ara zam yapılabilmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden toplanması gerekiyor. Geçen sene Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan oy birliği kararı çıkmamıştı. Enflasyon her ay asgari ücretin alım gücünün cepteki karşılığını eritiyor. Asgari ücretle geçinebiliyorum demek artık neredeyse mümkün değil. Fazla mesai ücretiyle yani asgari ücretin üzerine alınan ilavelerle bugün birçok insan asgari ücret almıyor. Asgari ücret ilk defa işe başlayan vasıfsız birinin 225 saat çalışması karşılığında alacağı paradır. Emeğin ve emekçinin hakkının ödenmesi lazım" diye konuştu.

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