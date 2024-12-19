Asgari ücret zammında beklenen gün geldi çattı

2025 yılında geçerli olacak asgari ücret için pazarlık sürüyor. İlk toplantısını 10 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını ise 16 Aralık tarihinde gerçekleştirmişti. İşçi ve işveren taraflarının görüşlerini ilettiği ilk iki toplantıda rakam telaffuz edilmedi. Komisyon üçüncü kez bir araya gelecek.

İŞVEREN TEMSİLCİSİ MASAYA RAKAMLA GELECEK

Asgari ücret zammı toplantısı bugün saat 11.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek. TÜRK-İŞ daha önceki toplantılarda rakam beklediklerini ancak işveren temsilcisi TİSK'ten rakam gelmediğini belirtmişti. Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda işveren temsilcisinin rakamla masaya gelmesi bekleniyor.

KOMİSYONDAN "UZLAŞI" ÇIKACAK MI?

İşveren temsilcisinin masaya getireceği rakam ve işveren temsilcisi TÜRK-İş'in vereceği tepki merakla takip ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan uzlaşı çıkacak mı yoksa TÜRK-İŞ masadan kalkacak mı, ilerleyen saatlerde belli olacak. Hükümet temsilcilerinden gelen açıklamalar çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği yönünde. Ancak bir yandan da ekonomi programında bozulmaya yol açılmaması gerektiği mesajları da veriliyor.

ERDOĞAN: MÜMKÜN OLAN EN İYİ SEVİYEYE ÇIKARACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammıyla ilgili yaptığı açıklamada "Meyvelerini toplamaya başladığımı ekonomi programını bozmayacak şekilde sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkartmayı arzu ediyoruz. Çünkü bilhassa son yıllarda temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan fahiş fiyat artışlarından en olumsuz etkilenen kesim sabit gelirlilerdir" demişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Bu programda da hedefimiz bu yönde, değişmedi." ifadelerini kullandı.

BAKAN IŞIKHAN'DAN DENGE MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk toplantının ardından "denge" mesajı vermişti. Hem işçiyi hem de işvereni memnun eden bir rakamın belirlenmesini temenni ettiklerini belirten Bakan Işıkhan, "Hükümet temsilcisi olarak adalet terazisini dengede tutuyoruz. Bu kapsamda enflasyon, satın alma gücü, işgücü piyasalarının ihtiyaçları, büyüme ve istihdam gibi konuları detaylı bir şekilde analiz ederek tarafları memnun edecek bir asgari ücret belirlenmesini temenni ediyoruz. Hem işçinin hem de işverenin lehine olabilecek maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeyi hedefliyoruz." dedi.

ORTALAMA ENFLASYON FORMÜLÜ

Bu açıklamaların ardından asgari ücrette "ortalama enflasyon" formülü öne çıktı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44. 2025 sonu enflasyon tahmini ise yüzde 21. Zammın yıl sonu ile hedef enflasyonun ortalaması alınacak şekilde yapılması gündeme geldi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Bu formülden yola çıkıldığından yüzde 32,5'lik zam ortaya çıkıyor. Yüzde 32,5'lik zamma göre asgari ücretin 22 bin 527 liraya çıkacak. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masada belirlenen orana bir dokunuş yapması bekleniyor. Erdoğan'ın zammı yüzde 35-40 arasına çekebileceği konuşuluyor. Yüzde 35 zam yapılması durumunda asgari ücret 22 bin 952 lira, yüzde 40 zam yapılması durumunda ise 23 bin 802 lira olacak.

İşte asgari ücret zammı için olası zam senaryoları: