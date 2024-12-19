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Asgari ücret zammında beklenen gün geldi çattı

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Milyonlarca vatandaş asgari ücrete yapılacak zamma kilitlenirken beklenen gün geldi çattı. Komisyon asgari ücret maaş zammı için bugün saat 11.30'da 3. kez bir araya gelecek. İşveren tarafının masaya bu kez rakamla gelmesi beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da masada belirlenen orana bir dokunuş yapacağı konuşuluyor.

2025 yılında geçerli olacak asgari ücret için pazarlık sürüyor. İlk toplantısını 10 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını ise 16 Aralık tarihinde gerçekleştirmişti. İşçi ve işveren taraflarının görüşlerini ilettiği ilk iki toplantıda rakam telaffuz edilmedi. Komisyon üçüncü kez bir araya gelecek.

Asgari ücret zammında beklenen gün geldi

İŞVEREN TEMSİLCİSİ MASAYA RAKAMLA GELECEK

Asgari ücret zammı toplantısı bugün saat 11.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek. TÜRK-İŞ daha önceki toplantılarda rakam beklediklerini ancak işveren temsilcisi TİSK'ten rakam gelmediğini belirtmişti. Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda işveren temsilcisinin rakamla masaya gelmesi bekleniyor.

KOMİSYONDAN "UZLAŞI" ÇIKACAK MI?

İşveren temsilcisinin masaya getireceği rakam ve işveren temsilcisi TÜRK-İş'in vereceği tepki merakla takip ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan uzlaşı çıkacak mı yoksa TÜRK-İŞ masadan kalkacak mı, ilerleyen saatlerde belli olacak. Hükümet temsilcilerinden gelen açıklamalar çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği yönünde. Ancak bir yandan da ekonomi programında bozulmaya yol açılmaması gerektiği mesajları da veriliyor.

Asgari ücret zammında beklenen gün geldi

ERDOĞAN: MÜMKÜN OLAN EN İYİ SEVİYEYE ÇIKARACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammıyla ilgili yaptığı açıklamada "Meyvelerini toplamaya başladığımı ekonomi programını bozmayacak şekilde sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkartmayı arzu ediyoruz. Çünkü bilhassa son yıllarda temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan fahiş fiyat artışlarından en olumsuz etkilenen kesim sabit gelirlilerdir" demişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Bu programda da hedefimiz bu yönde, değişmedi." ifadelerini kullandı.

BAKAN IŞIKHAN'DAN DENGE MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk toplantının ardından "denge" mesajı vermişti. Hem işçiyi hem de işvereni memnun eden bir rakamın belirlenmesini temenni ettiklerini belirten Bakan Işıkhan, "Hükümet temsilcisi olarak adalet terazisini dengede tutuyoruz. Bu kapsamda enflasyon, satın alma gücü, işgücü piyasalarının ihtiyaçları, büyüme ve istihdam gibi konuları detaylı bir şekilde analiz ederek tarafları memnun edecek bir asgari ücret belirlenmesini temenni ediyoruz. Hem işçinin hem de işverenin lehine olabilecek maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeyi hedefliyoruz." dedi.

Asgari ücret zammında beklenen gün geldi

ORTALAMA ENFLASYON FORMÜLÜ

Bu açıklamaların ardından asgari ücrette "ortalama enflasyon" formülü öne çıktı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44. 2025 sonu enflasyon tahmini ise yüzde 21. Zammın yıl sonu ile hedef enflasyonun ortalaması alınacak şekilde yapılması gündeme geldi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Bu formülden yola çıkıldığından yüzde 32,5'lik zam ortaya çıkıyor. Yüzde 32,5'lik zamma göre asgari ücretin 22 bin 527 liraya çıkacak. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masada belirlenen orana bir dokunuş yapması bekleniyor. Erdoğan'ın zammı yüzde 35-40 arasına çekebileceği konuşuluyor. Yüzde 35 zam yapılması durumunda asgari ücret 22 bin 952 lira, yüzde 40 zam yapılması durumunda ise 23 bin 802 lira olacak.

İşte asgari ücret zammı için olası zam senaryoları:

  • Yüzde 32,5: 22 bin 527 lira
  • Yüzde 35: 22 bin 952 lira
  • Yüzde 36: 23 bin 122 lira
  • Yüzde 37: 23 bin 292 lira
  • Yüzde 38: 23 bin 462 lira
  • Yüzde 39: 23 bin 632 lira
  • Yüzde 40: 23 bin 802 lira
  • Yüzde 41: 23 bin 973 lira
  • Yüzde 42: 24 bin 143 lira
  • Yüzde 43: 23 bin 313 lira
  • Yüzde 44: 24 bin 483 lira
  • Yüzde 45: 24 bin 653 lira
  • Yüzde 46: 24 bin 823 lira
  • Yüzde 47: 24 bin 993 lira
  • Yüzde 48: 25 bin 163 lira
  • Yüzde 49: 25 bin 333 lira
  • Yüzde 50: 25 bin 503 lira
Asgari ücret zammında beklenen gün geldi çattı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (24)

Haber Yorumlarıtycoon null:

yapılacak zamdan daha düşük bir tutar açıklayın sonra cumhurbaşkanı müdahale etsin zaten açıklanacak olan rakama çeksin ve biz mest olalım

Yorum Beğen141
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Hırsız akp ülkeyi soydu paranızı veremez

Yorum Beğen105
Yorum Beğenme25
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Haber YorumlarıTürk Kızı:

Dün emekli maaşı aldım birkaç borç odedim3000 civarı falan aylık faturalar ayırdım bir kenara marketten ve oazardan alışveriş yaptım elimde aynı gün 600 TL para kaldı bir aldiklarima baktım bunları ben nasıl bir ay idare edebilirim Allah'ım dedim kendime ha bubarada 4 kişi geçiniyoruz bu parayla çünkü 4 kişilik bir aileyiz hadi bay Erdoğan ben ekonomistim dedin gelde çöz benim yaşam problemimi

Yorum Beğen103
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıPrens Kâmil :

Bu nedir arkadaş yaa.. Bu kadar ver, şu kadar vermem. Tüccar pazarlığı.. bu işin kuralı vardır, enflasyonsa enflasyon verirsin geçersin. 2 aydır gündem bu. Ama tabii devletin açıkladığı enflasyon da manipüle edilmiş olduğu için insanımız da geçirmez bu durumda. Tam bir 3. dünya ülkesi klasiği bizdeki. Sorsan uçuyoruz..

Yorum Beğen76
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıGÖRÜNMEZ ADAM:

25 bin olur

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıOrçun Şakar:

Bunlar Nerden Bilsin Askeri Ücretlinin Durumu Nicedir ? İti bağlasan durmayacak yerler 15-20Bin TL olmuş İnsanlar kredi kredi kartı takla attırcam diye canı cıkıyor yeni evliyim 5 yaşında oğlum var askeri ücretten 3 bin üsttüne çalışıyorum engelli kadrosunda akşama eve giderken ekmek alcak param kalmıyor gece 00.01 oldumu bankadan parayı çektim çektim aksi halde krediler bi alırsa yandım bütün ay aç kalırım uykular haram oldu 170 -180 bin tl olu 50 bin tl lik borç odeyemediğimden yetişemediğimd

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Haber YorumlarıYasin Cömert:

Bi asgari ücretimiz var ona da mı dil uzattın :D

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Haber Yorumlarımurat özkan:

22 bin 15 tl hayırlı olsun emeklilerimiz maaşınıda iyileştiriyorum 14,500 bin polis maaşları 58 bin sokak pekçisinin maaşı 55 bin millet vekil maaşları 260 bin ülkemiz ve milletimiz adına hıyarlı olsun :)

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Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Kralımızın gönlünden bir şeyler kopar ve tabasına üç beş kuruş fazladan puan ve puancıklar verecektir . O halkı için var . Efendim halkı için değil de başkaları için mi var . Haa , şu borcunu sildiği ülke diyorsunuz , anladım . Yani el iyisi diyorsunuz ha. .

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Haber YorumlarıFatma Olğun:

Hayırlısı olsun inşallah

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