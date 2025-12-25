Asgari ücret zammı sonrası marketlere sıkı denetim

Asgari ücretin 28 bin TL'ye çıkarılmasının hemen ardından, zincir marketlerde çok sayıda üründe etiketlerin değiştirildiği ve ani zam yapıldığı yönündeki iddialar Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Türkiye genelinde başlatılan denetimlerde, yalnızca İstanbul'da 42 üründe gerekçesiz fiyat artışı tespit edildi.

"SAHADAYIZ, SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ"

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan,X platformundaki paylaşımında, il müdürlüklerine bağlı ekiplerin Türkiye genelinde "karış karış, etiket etiket" denetimlerini sürdürdüğünü belirtti. Kaplan, asgari ücret artışını fırsata çevirmeye çalışanlara göz yummayacaklarını vurguladı.

42 ÜRÜNDE ANİ ZAM TESPİT EDİLDİ

Kaplan, yalnızca İstanbul'da yapılan denetimlerde, büyük bir zincir markette 42 üründe gerekçesiz fiyat artışı belirlendiğini ve söz konusu firmaya yönelik idari sürecin derhal başlatıldığını açıkladı.

"FIRSATÇILIĞA MÜSAMAHA YOK"

Vatandaşın emeğini ve alın terini istismar eden uygulamalara karşı kararlı olduklarını ifade eden Kaplan, adil ve dürüst ticaret yapan esnafın ise titizlikle korunduğunu belirtti.

ESKİ ETİKETLE OLUŞTURULMASINA UYARI

Kaplan ayrıca, eski etiketler üzerinden yanıltıcı paylaşımlarla algı oluşturulmasına da izin verilmeyeceğini vurgulayarak, Ticaret Bakanlığı'nın hem fırsatçılığa hem de dezenformasyona karşı sahada olduğunu kaydetti.