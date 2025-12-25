Haberler

Asgari ücret zammı sonrası marketlere sıkı denetim

Asgari ücret zammı sonrası marketlere sıkı denetim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, asgari ücretin 28 bin TL'ye yükseltilmesinin ardından, zincir marketlerde çok sayıda ürüne eş zamanlı ve gerekçesiz zam yapıldığı yönündeki iddialar üzerine ülke genelinde kapsamlı denetim başlattı. Denetimlerde yalnızca İstanbul'da, büyük bir zincir marketin şubelerinde 42 üründe ani fiyat artışı tespit edildi.

Asgari ücretin 28 bin TL'ye çıkarılmasının hemen ardından, zincir marketlerde çok sayıda üründe etiketlerin değiştirildiği ve ani zam yapıldığı yönündeki iddialar Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Türkiye genelinde başlatılan denetimlerde, yalnızca İstanbul'da 42 üründe gerekçesiz fiyat artışı tespit edildi.

"SAHADAYIZ, SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ"

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan,X platformundaki paylaşımında, il müdürlüklerine bağlı ekiplerin Türkiye genelinde "karış karış, etiket etiket" denetimlerini sürdürdüğünü belirtti. Kaplan, asgari ücret artışını fırsata çevirmeye çalışanlara göz yummayacaklarını vurguladı.

42 ÜRÜNDE ANİ ZAM TESPİT EDİLDİ

Kaplan, yalnızca İstanbul'da yapılan denetimlerde, büyük bir zincir markette 42 üründe gerekçesiz fiyat artışı belirlendiğini ve söz konusu firmaya yönelik idari sürecin derhal başlatıldığını açıkladı.

"FIRSATÇILIĞA MÜSAMAHA YOK"

Vatandaşın emeğini ve alın terini istismar eden uygulamalara karşı kararlı olduklarını ifade eden Kaplan, adil ve dürüst ticaret yapan esnafın ise titizlikle korunduğunu belirtti.

ESKİ ETİKETLE OLUŞTURULMASINA UYARI

Kaplan ayrıca, eski etiketler üzerinden yanıltıcı paylaşımlarla algı oluşturulmasına da izin verilmeyeceğini vurgulayarak, Ticaret Bakanlığı'nın hem fırsatçılığa hem de dezenformasyona karşı sahada olduğunu kaydetti.

Elif Yeşil
Haberler.com / Ekonomi
500 bin sosyal konut projesinde ilk kura tarihi belli oldu

Milyonlarca kişinin beklediği müjdeyi verdi! Kura tarihi belli oldu
İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı

İstanbullular dikkat! Hasret sona eriyor, kar için tarih verildi
Eşinin kayıp ihbarı yaptığı genç kadının cesedi boş dairede bulundu

Boş daireye giren ev sahibi kan donduran manzarayla karşılaştı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıÖmer:

zammını koyan koydu geçmiş olsun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail Atış:

Yıl başından sonra hepsi geçer Yeni fiyatların ÖTV farkı zam değil mazot ve benzine geçtiği gibi ????

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında cinayet itirafı

Canlı yayında cinayet itirafı
Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi bu olmuş
Taksideki kan donduran görüntülerin bedeli ağır oldu

Taksideki kan donduran görüntülerin bedeli ağır oldu
İrfan Can Eğribayat'a bomba talip

İrfan Can'a bomba talip
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
Canlı yayında cinayet itirafı

Canlı yayında cinayet itirafı
Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi bu olmuş
Şam'dan SDG'ye rest: Müzakere edilemez taleplerde ısrar ediyorlar, anlaşma yok

Şam yönetiminden terör örgütüne rest: Anlaşma yok