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Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak

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Milyonların kilitlendiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısına dakikalar kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zam için heyecanlandıran bir mesaj geldi. Erdoğan "Sabit gelirlilerin durumunu mümkün olan en iyi seviyeye çıkartmayı arzu ediyoruz" dedi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını bugün saat 16.00'da yapacak.

"SABİT GELİRLİLER FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARINDAN OLUMSUZ ETKİLENDİ"

Toplantıya dakikalar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran bir mesaj geldi. Erdoğan "Şimdi önümüzde asgari ücret, memur ve emekli maaşları gibi sabit gelirlilerle ilgili kritik kararlar var. Meyvelerini toplamaya başladığımı ekonomi programını bozmayacak şekilde sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkartmayı arzu ediyoruz. Çünkü bilhassa son yıllarda temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan fahiş fiyat artışlarından en olumsuz etkilenen kesim sabit gelirlilerdir.

Nüfusumuzun yarısından fazlasını oluşturan bu kesimlerin sıkıntılarına sessiz kalmayacağız. Milyonlarca insanımızın yaşadığı refah kaybını durduracak ve telafi edecek bir anlayışla hareket etmek zorundayız. Gelir dağılımındaki bozulmayı tersine çevirecekpolitikalar uygulayacağız. Hem yatırımcılar hem çalışanları kollayacak bütün bunlarla birlikte üretimi, istihdamı güçlü tutacağız" ifadelerini kullandı

SÜREÇ RESMİ OLARAK BAŞLIYOR

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç bugün resmi olarak başlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapacak. Ağar'ın başkanlığındaki işçi heyetinde bu yıl aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, Karayolları'nda taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven yer alacak.

GÖZLER TÜRK-İŞ'İN TALEBİNDE

Asgari ücret pazarlığında işçileri temsil eden TÜRK-İŞ, yeni asgari ücrete dair talebini henüz kamuoyuyla paylaşmazken, Genel Başkan Ergün Atalay'ın asgari ücrette yapılacak artışta 2024'te gerçekleşen enflasyonunun da 2025 yılı için beklenen enflasyonunun da kabul edilebilir olmadığı yönündeki açıklaması dikkati çekiyor. İşverenleri temsil eden TİSK ise yeni asgari ücretin dengeli, istihdamı ve rekabet gücünü koruyucu bir seviyede olması gerektiği görüşünde.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıUmit Akar:

Sabit gelirli asıl şimdi yandı. Geçen sene emekli yılı demişti. Emeklileri donsuz bırakmıştı

Yorum Beğen189
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıOnur Güleç:

Agam eglenir bizimle

Yorum Beğen143
Yorum Beğenme10
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Haber Yorumlarımurat bozdağ:

bir sekerle sevindirmeye çalışan dedem gibi yapıyor buda

Yorum Beğen95
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıRevolver:

bi heyecanlandık, bi heyecanlandık. bildiğin gibi değil.. :))

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme4
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Haber Yorumlarısemson 12:

askari ücret yüzde 43 memur 15 zam alacak hepsi aksi bir haber için neselenmeyin

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıHoşçákáL null:

24 senedir hep aynı laflar hep aynı senaryolar yahu şu uyuyanlar ne zaman uyanacak acaba çok merak ediyorum.

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıKerem Ve:

valla herkesin karnı tok para nezaman cebe girer ozaman inanırım

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıAhmet null:

Onur güleç soytarılık yapma

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıADANALI :

buradaki "en iyi seviye" kime göre? size göre mi bize göre mi :)

Yorum Beğen16
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Haber YorumlarıEmin Alıç:

Yeniden değerleme oranından yüksek olmalı diye düşünüyorum

Yorum Beğen3
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