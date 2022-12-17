Canlı yayında oran verdi! İşte Cumhur İttifakı'nın ortağı Destici'nin hesaplamasına göre yeni asgari ücret

Cumhur İttifakı'nın ortağı BBP lideri Mustafa Destici, katıldığı canlı yayında asgari ücret zammıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tarafların uzlaşı içinde olduğunu belirten Destici, yüzde 40 ile 50 arasında zam beklediğini söyledi. Eğer artış yüzde 40 oranında olursa asgari ücret 7 bin 700 TL'ye, yüzde 45 oranında zam yapılırsa 7 bin 975 TL'ye, yüzde 50 oranında olur ise 8 bin 250 TL'ye çıkacak.

Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammında geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, karar için salı gününü işaret etti. Bakan Bilgin bugün yaptığı açıklamada, "Salı günü asgari ücret müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız." dedi.

DESTİCİ: YÜZDE 40 İLE 50 ARASINDA ZAM BEKLİYORUM

Tüm Türkiye kararı iple çekerken Cumhur İttifakı'nın ortağı BBP lideri Mustafa Destici, HaberTürk canlı yayınında asgari ücretle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çözüm odaklı bir çalışma yürütüldüğünü belirten Destici, agari ücrette yüzde 40 ile 50 arasında bir zam beklediğini söyledi.

"TARAFLAR RIZA GÖSTERECEK"

Destici, "Hepsi uzlaşıya açık. İşveren kesimi 7 binin üstünde rakamlarla başladı. İşçi sendikamız 7 bin 800'ler civarında kırmızı çizgisi vardı. Hükümet de gördüğüm kadarıyla bunların da üstüne bir rakamı düşünüyor. Ben yüzde 40 ile 50 arasında asgari ücrette artış meydana geleceğini düşünüyorum. Buna da hükümet, işçi kesimi ve işveren kesiminin rıza göstereceğini, burada uzlaşacaklarını tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK

Eğer artış yüzde 40 oranında olursa asgari ücret 7 bin 700 TL'ye, yüzde 45 oranında zam yapılırsa 7 bin 975 TL'ye, yüzde 50 oranında olur ise 8 bin 250 TL'ye çıkacak