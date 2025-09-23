Haberler

Asgari ücretli, memur, emekli! İşte 2026 için ön görülen zamlı maaşlar

Asgari ücretli, memur, emekli! İşte 2026 için ön görülen zamlı maaşlar
2026 maaş artışları için beklentiler netleşiyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'a göre asgari ücrete en az %20 zam yapılacak ve maaşın 26.524 TL'ye çıkması bekleniyor. Memur ve memur emeklilerine %18, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise %12 zam öngörülüyor.

Memur ve emeklilerin maaş zam oranlarının netleşmesinin ardından milyonlarca asgari ücretlinin gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. 2025 yılında yüzde 30 zamlanan asgari ücret için 2026 yılına ilişkin tahminlerini paylaşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, en az yüzde 20'lik bir artış beklendiğini söyledi.

"MAAŞLAR KİRAYA YETMİYOR"

Bir televizyon programına katılan Erdursun, enflasyonun düşürülmesine odaklanıldığını ancak alım gücünün zayıfladığını belirtti. "Bugün en düşük emekli aylığı 16 bin 881 lira. En düşük kira ise 20 bin lira. Yani emekli maaşı kiraya dahi yetmeyecek" dedi. İşverenin çalışanına ek ödeme yapmak istediğinde devletin önemli bir kısmını vergi olarak aldığını vurgulayan Erdursun, mevcut düzenlemeler değişmeden refah artışının mümkün olmayacağını ifade etti.

SEYYANEN ZAM VE VERGİ İNDİRİMİ ÖNERİSİ

Erdursun, maaşların yalnızca enflasyona endekslenmesinin çözüm olmadığını belirterek, "Maaşların enflasyonun üzerinde artırılması, seyyanen zam yapılması, vergilerin azaltılması ve sigorta primlerinin düşürülmesi gerekiyor" dedi.

22 BİN LİRADAN 26 BİN LİRAYA

Asgari ücrete yapılacak artışa ilişkin net oran da veren Erdursun, "Yılbaşında en az yüzde 20 zam gelir" ifadelerini kullandı. Buna göre, şu anda 22 bin 104 lira olan asgari ücret, 2026'da yapılacak zamla birlikte 26 bin 524 liraya yükselecek.

MEMUR VE EMEKLİLER İÇİN DE TAHMİN

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 civarında gerçekleşmesini beklediğini belirten uzman isim, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 18 zam öngörüldüğünü söyledi. Erdursun'a göre, 2026 için hedeflenen enflasyon yüzde 16 olsa da asgari ücrette yüzde 20 civarında artış ihtimali oldukça yüksek.

ASGARİ ÜCRET

  • 2025'te %30 zamla 22.104 TL olmuştu.
  • Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'a göre 2026'da en az %20 zam bekleniyor.
  • Bu durumda asgari ücretin 26.524 TL olması öngörülüyor.
  • İşveren yükünün azaltılması için seyyanen destek ve vergi indirimleri öneriliyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ

  • 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi: %30 civarı.
  • Memurlar ve memur emeklilerine yapılacak zam: %18 civarında.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ

  • Aynı dönemde yapılacak zam: %12 civarında.
  • En düşük emekli maaşı şu an 16.881 TL, bu maaşların kira fiyatlarının gerisinde kaldığı vurgulanıyor.
