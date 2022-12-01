Asgari ücret için eylem yaptılar! Açtıkları pankarttaki rakamı görenler 'İmkansız' demekten kendini alamadı

DİSK'e bağlı Nakliyat İş Sendikası ise asgari ücretin net 14 bin 800 lira olması talebiyle İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde eylem yaptı.

DİSK'e bağlı Nakliyat İş Sendikası'nın çağrısıyla bir araya gelen işçiler, Beyoğlu'ndaki İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

Eylemde işçiler, "Asgari ücret sefalet ücreti olmasın 14 bin 800 lira net olsun" yazılı pankart açtı. Eyleme direnişleri kazanımla sonuçlanan Uzel Makine işçileri ve direnişleri devam eden Neo Trend Tekstil işçileri katıldı.

Nakliyat İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, yaptığı basın açıklamasında, asgari ücretin işçinin ve ailesinin insanca yaşamasını sağlayacak bir düzeye çekilmesi için çağrıda bulundu. Asgari ücreti, sefalet ücret olarak nitelendiren Küçükosmanoğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmelerini ise orta oyun olarak değerlendirdi.

Küçükosmanoğlu, komisyon toplantıları sonucunda çıkacak kararda işverenlerin çıkarlarının korunacağını, işçilerin 'sefalet ücret'e mahkûm edilerek daha da yoksullaşacağını belirtti.

Küçükosmanoğlu, açıklamasının devamında, "14 bin 800 lira talebimiz 6 ay sonra yeniden güncellenmelidir" dedi.

Basın açıklaması sırasında işçiler, "Sefalet ücreti istemiyoruz", "İnsanca yaşamak istiyoruz" sloganları attı.