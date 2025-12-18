Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
2026 asgari ücretinin belirlenmesine yönelik süreçte ikinci toplantı geride kalırken, hem ekonomik veriler hem de tarafların beklentileri masaya yatırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ilgili bakanlıklar ve TÜİK'in paylaştığı veriler doğrultusunda değerlendirmeler sürerken, iş dünyasından da dengeli bir artış mesajı geldi.
- Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılı asgari ücretini belirlemek için ikinci toplantısı tamamlandı.
- Yüzde 25 ile 33 arasındaki zam oranlarına göre net asgari ücretin 27 bin 630 liradan 29 bin 399 liraya kadar değişebileceği öngörülüyor.
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin henüz belirlenmediğini ve müzakerelerin devam ettiğini açıkladı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek amacıyla gerçekleştirdiği ikinci toplantı tamamlandı. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK temsilcileri tarafından hazırlanan ekonomik veri ve raporlar komisyon üyeleriyle paylaşıldı.
İŞ DÜNYASINDAN KRİTİK MESAJ
Kritik toplantı günü iş dünyasından da dikkat çeken bir açıklama geldi. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul'da düzenlenen 7. Savunma Sanayii Buluşmaları kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçıvan, asgari ücrete ilişkin beklentisini, "Asgari ücrette gerçekler doğrultusunda memnun edecek bir karar çıkacaktır" sözleriyle dile getirdi.
BAKAN IŞIKHAN: RAKAM HENÜZ BELİRLENMEDİ
Toplantı sonrası değerlendirmede bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işçi ve işveren taraflarının taleplerini aldıklarını belirterek, "İşçi sendikalarından aldığım görüşleri, bakan olarak masaya aktaracağım. Asgari ücret hem enflasyona ezdirmeyecek hem de refahı koruyacak nitelikte olacak" dedi.
BİRÇOK KRİTER DİKKATE ALINIYOR
Asgari ücretin belirlenmesinde birçok kriterin dikkate alındığını vurgulayan Işıkhan, "Enflasyon düzeyi, satın alma gücü, uluslararası hesaplamalar ve vatandaşlarımızın sosyal politika ihtiyaçlarını komisyon olarak ele alıyoruz" ifadelerini kullandı.
MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR
Henüz net bir rakamın belirlenmediğini belirten Bakan Işıkhan, "Rakam belli değil. Zaten müzakerelerin amacı bu. İşçilerimizi enflasyona ezdirmeyecek, işverenlerimizin gelişimini de engellemeyecek ortak bir noktada buluşacağımıza inanıyorum" dedi.
2026 ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI
- Yüzde 25 zam yapılması halinde net asgari ücretin 27 bin 630 lira olması öngörülüyor.
- Yüzde 27 zam senaryosunda net ücretin 28 bin 72 liraya yükselmesi bekleniyor.
- Yüzde 29 zam durumunda net asgari ücretin 28 bin 515 lira olması hesaplanıyor.
- Yüzde 31 zam uygulanması halinde net ücretin 28 bin 957 liraya çıkacağı tahmin ediliyor.
- Yüzde 32 zam senaryosunda net asgari ücretin 29 bin 178 lira seviyesine ulaşması öngörülüyor.
- Yüzde 33 zam yapılması durumunda ise net asgari ücretin 29 bin 399 lira olması bekleniyor.