Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek amacıyla gerçekleştirdiği ikinci toplantı tamamlandı. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK temsilcileri tarafından hazırlanan ekonomik veri ve raporlar komisyon üyeleriyle paylaşıldı.

İŞ DÜNYASINDAN KRİTİK MESAJ

Kritik toplantı günü iş dünyasından da dikkat çeken bir açıklama geldi. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul'da düzenlenen 7. Savunma Sanayii Buluşmaları kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçıvan, asgari ücrete ilişkin beklentisini, "Asgari ücrette gerçekler doğrultusunda memnun edecek bir karar çıkacaktır" sözleriyle dile getirdi.

BAKAN IŞIKHAN: RAKAM HENÜZ BELİRLENMEDİ

Toplantı sonrası değerlendirmede bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işçi ve işveren taraflarının taleplerini aldıklarını belirterek, "İşçi sendikalarından aldığım görüşleri, bakan olarak masaya aktaracağım. Asgari ücret hem enflasyona ezdirmeyecek hem de refahı koruyacak nitelikte olacak" dedi.

BİRÇOK KRİTER DİKKATE ALINIYOR

Asgari ücretin belirlenmesinde birçok kriterin dikkate alındığını vurgulayan Işıkhan, "Enflasyon düzeyi, satın alma gücü, uluslararası hesaplamalar ve vatandaşlarımızın sosyal politika ihtiyaçlarını komisyon olarak ele alıyoruz" ifadelerini kullandı.

MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR

Henüz net bir rakamın belirlenmediğini belirten Bakan Işıkhan, "Rakam belli değil. Zaten müzakerelerin amacı bu. İşçilerimizi enflasyona ezdirmeyecek, işverenlerimizin gelişimini de engellemeyecek ortak bir noktada buluşacağımıza inanıyorum" dedi.

2026 ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI