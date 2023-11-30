Bakan Işıkhan'dan asgari ücret pazarlığında uzlaşı sinyali: Verimli bir görüşme gerçekleştireceğiz

Asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında başlayacağını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sosyal diyaloğu ve taraflar arasındaki maksimum faydayı gözeterek, verimli bir görüşme gerçekleştireceğimize inanıyorum" diyerek pazarlık için uzlaşı sinyali verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ortak basın toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Asgari ücret pazarlığı, çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye, ev hanımlarına emeklilik getiren düzenleme ile ilgili konuşan Bakan Işıkhan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"VERİMLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Bakan Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında başlayacağını söyleyerek, "Biliyorsunuz, görüşmeler Aralık ayında başlayacak. Sosyal diyaloğu ve taraflar arasındaki maksimum faydayı gözeterek verimli bir görüşme gerçekleştireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

İKRAMİYE İÇİN TARİH VERMEDİ

Bakan Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye düzenlemesinin takvimi ile ilgili, "Bildiğiniz gibi Meclis'te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Şu an tarih yok. Emeklilerimize en kısa sürede inşallah ulaştıracağız. Daha önce kapsam dışı kalan yaklaşık 4 milyon 689 bin emeklimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi almış olacak" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN HİÇBİR SÖZÜ YERDE KALMAYACAK"

Ev hanımlarına emeklilik konusunun Orta Vadeli Plan çerçevesinde ele alınacağını sözlerine ekleyen Işıkhan, "Cumhurbaşkanımızın hiçbir sözü havada kalmayacak, mutlaka yerine getireceğiz. Bu konuyu da Orta Vadeli Plan doğrultusunda yerine getirmeye çalışacağız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak biz bunu görev addediyoruz. Cumhurbaşkanımızın hiçbir sözü asla yerde kalmayacak" ifadelerini kullandı.