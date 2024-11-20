Asgari ücret fırsatçıları ilk zammı yaptı

Asgari ücret zammı henüz yapılmadan fırsatçıları şimdiden kendini göstermeye başladı. Ocak ayında yapılacak zamma ilişkin söylentiler fiyatları artırmaya başladı.

ASGARİ ÜCRET ARTMADAN FİYATLARA ZAM YAPILDI

Asgari ücrete yapılacak zammı fırsat bilen üreticiler zam öncesi fiyatları bir miktar artırdı. Sözcü'ye konuşan iş insanları, "Asgari ücrete yüzde 25-30 civarında zam gelmesi bekleniyor. Bazı üreticiler işçilik maliyetlerindeki artışı ürünlerine yeni yılda tümden yansıtmak yerine bugünden taksitli zamlar yapmaya başladılar" dedi.

4 ZAM

İş insanları, kasım itibarıyla ilk etapta yüzde 10 zam yapıldığını, zam görüşmelerinin başlayacağı aralık ayında ise yüzde 10'luk bir zam daha geleceğini söyledi. Yani asgari ücrete henüz zam gelmeden 2 zammın yapılacağı öğrenildi. Üstelik bu da yetmezmiş gibi ocak ve şubat aylarında 2 zammın daha yapılabileceği belirtildi.

İŞ İNSANLARININ ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ

İş insanları konuyla ilgili, "Bütün firmaların zamma başladığını söyleyemeyiz. Ancak şimdiden zam yapmaya başladığını bildiğimiz çok sayıda firma var. Gündeme gelen zam oranları özellikle küçük işletmeleri çok korkutuyor. Asgari ücret için 30 bin liralar, 35 bin liralardan bahsediliyor. Bu rakamların olacağını düşünmüyoruz. Ancak daha yüksek bir asgari ücret belirleme konusunda karar vericileri etkileyeceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki yıl seçimin olmaması bizim için en büyük şans." ifadelerini kullandı. İş insanları, yeni asgari ücretin 21 bin lira olmasını, 22 bin lirayı aşmamasını istediklerini söyledi.