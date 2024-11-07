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Asgari ücret belirlenmeden zamlar gelmeye başladı

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Türkiye asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken ürün ve hizmetlerde daha asgari ücrete zam yapılmadan fiyatlar yükseltildi. Tüketiciler şikayet etti, gerçek ortaya çıktı.

Asgari ücret belli olmadan zamlar gelmeye başladı. Sadece İstanbul'da yüzlerce üründe fahiş fiyat tespit edildi.

Asgari ücretin belli olmasına iki aydan az bir süre kaldı. Asgari ücrete zam geldikten sonra fiyatlarının artmasını bekleyen vatandaşlar market ve pazarlarda gördükleri karşısında adeta şoke oldu.

ŞİKAYET YAĞIYOR

Fırsatçılar gün gün etiketleri değiştiriyor. Bazı ürünlerde fiyat artışının belli olmaması için kuruşluk artışların bile yapıldığı gözlemleniyor. Cebine girmeyen paranın zammını ödemek zorunda kalanlar ise bu durumdan şikayetçi. Çok sayıda tüketici, Ticaret Bakanlığı'na şikayet yağdırdı.

Asgari ücret belirlenmeden zamlar gelmeye başladı
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

yaw başka bir ülkede böyle fiyatlar vicdanlara mı bağlı? 2. bir ülke var mı bizim gibi. devlet otoritesi tamamen mi yok oldu????? yeter ya

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