Asgari ücret belirlenmeden zamlar gelmeye başladı

Asgari ücret belli olmadan zamlar gelmeye başladı. Sadece İstanbul'da yüzlerce üründe fahiş fiyat tespit edildi.

Asgari ücretin belli olmasına iki aydan az bir süre kaldı. Asgari ücrete zam geldikten sonra fiyatlarının artmasını bekleyen vatandaşlar market ve pazarlarda gördükleri karşısında adeta şoke oldu.

ŞİKAYET YAĞIYOR

Fırsatçılar gün gün etiketleri değiştiriyor. Bazı ürünlerde fiyat artışının belli olmaması için kuruşluk artışların bile yapıldığı gözlemleniyor. Cebine girmeyen paranın zammını ödemek zorunda kalanlar ise bu durumdan şikayetçi. Çok sayıda tüketici, Ticaret Bakanlığı'na şikayet yağdırdı.