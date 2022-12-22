Asgari ücret açıklamasından önce Çalışma Bakanlığı'ndan dikkat çeken video

2023 yılında uygulanacak asgari ücretin açıklanmasına artık sayılı günler kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir video geldi. Paylaşımda, "Siz üretin biz enflasyonla mücadele ederiz… Sıradaki Dosya asgari ücrete azami fedakârlık" ifadeleri yer aldı.

Türkiye'de milyonlarca vatandaş nefesini tuttu, 2023 yılında uygulanacak asgari ücret miktarının ne kadar olacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le gerçekleştireceği toplantının ardından asgari ücretin miktarının netleşeceğini açıkladı.

BAKANLIK'TAN DİKKAT ÇEKEN VİDEO

Asgari ücret miktarının açıklanmasından önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir video geldi. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, "Siz üretin biz enflasyonla mücadele ederiz… Sıradaki Dosya asgari ücrete azami fedakârlık" ifadelerine yer verildi.