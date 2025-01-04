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ASELSAN ve Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma

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Türk savunma sanayisinin devi ASELSAN ile Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu DEARSAN, 210,1 milyon euroluk bir anlaşmaya imza attı. Anlaşma elektronik harp, radar, haberleşme, seyrüsefer, silah, elektro-optik ve sualtı sistemlerini içeriyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski başkanıı Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu Dearsan Gemi İnşaat, Desan Deniz İnşaat ve Özata Denizcilik ile savunma sanayisinin devi ASELSAN arasında anlaşma yapıldı.

210 MİLYON EURO DEĞERİNDE

Anlaşma kapsamında elektronik harp, radar, haberleşme, seyrüsefer, silah, elektro-optik ve sualtı sistemlerini içeriyor ve toplamda 210 milyon 182 bin 574 euro değerinde.

ASELSAN ve Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma

YERLİ GEMİ ÜRETİMİNDE DEARSAN

Anlaşmaya göre teslimatlar 2025 ile 2029 yılları arasında gerçekleştirilecek. Bu sistemler, gemilerin hem savunma hem de operasyonel kabiliyetlerini artıracak. DEARSAN Tersanesi, Yıldırım'ın sahip olduğu ve savunma saniyisinde yerli gemi projeleri ile biliniyor.

ASELSAN ve Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıakan kaplan:

Maşallah Aziz Başkanıma tebrik ediyorum Fetöyü bu ülkede ezen tek Ortaya çıkaran ve yok olmasına sebeb olan büyük değerli adam gibi adam Aziz Başkanım ellerinden öpüyorum başarılar diliyorum.????

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