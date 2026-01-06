Haberler

KORKUT'un hava savunmadaki kabiliyetleri gelişiyor

Güncelleme:
ASELSAN, 8x8 taktik tekerlekli araca entegre ettiği KORKUT 140/35 Yakın Alan Hava Savunma Sistemi ile yeni operasyonel yetenekler kazandı. Hedef uçağını hareket halinde etkisiz hale getiren sistem, mekanize birliklerin hava savunmasına yönelik optimize edildi.

ASELSAN'ın 8x8 taktik tekerlekli araca entegre ettiği KORKUT 140/35 Yakın Alan Hava Savunma Sistemi sahaya çıktı.

Türk savunma sanayisi bünyesinde alçak irtifa hava savunmasına yönelik geliştirilen KORKUT, yeni operasyonel yetenekler kazanıyor.

Paletli versiyonuyla güvenlik güçlerinin envanterine giren, sonrasında ihracat başarıları yakalayan KORKUT, mobilite kapasitesinin artırılması, farklı arazi ve görev tanımlarına uyum sağlaması için tekerlekli zırhlı araca entegre edildi.

İlk kez Paris Eurosatory 2024 Fuarı'nda sergilenen 8x8 araca entegre KORKUT, atış testlerinde hareket halinde hedef uçağı başarıyla etkisiz hale getirdi.

Çok katmanlı entegre hava savunma sistemi ÇELİKKUBBE'nin de bileşenleri arasında yer alan KORKUT 140/35 sistemi, özellikle mekanize birliklerin ve hareketli unsurların hava savunmasını sağlamak amacıyla optimize edildi.

KORKUT sisteminin operasyonel yapısı, bir takımı oluşturan 3 adet Silah Sistemi Aracı ve bu araçları koordine eden 1 adet Komuta Kontrol Aracı'ndan oluşuyor.

Dakikada 1100 atım yapabilen 35 milimetre çift namlulu silah sistemine sahip KORKUT, 4 kilometre etkili menzile sahip bulunuyor.

ASELSAN üretimi ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat kullanımı sayesinde savaş uçakları, helikopterler, İHA'lar, sürü İHA'lar, havadan karaya füzeler ve balistik füzelere karşı etkinlik sağlıyor.

KORKUT, stabilize silah kulesi sayesinde araç hareket halindeyken dahi hassas atış gerçekleştirebiliyor.

Üç boyutlu arama radarı ile hedef tespiti yaparken, entegre takip platformundaki atış kontrol radarı ve elektro optik algılayıcılarla hassas kilitlenme sağlıyor.

Kaynak: AA / Göksel Yıldırım - Ekonomi
