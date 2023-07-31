ASELSAN ile Koluman Otomotiv Stratejik İş Birliği Anlaşması İmzaladı

ASELSAN ile Koluman Otomotiv, stratejik iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma töreni, 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı (IDEF 2023) kapsamında gerçekleştirildi. ASELSAN'ın ürün geliştirme ve maliyet iyileştirme çalışmalarına katkı sağlamayı hedefleyen stratejik iş birliği anlaşması, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve Koluman Otomotiv YK Başkanı Kaan Saltık tarafından imzalandı. ASELSAN, stratejik iş birliği anlaşmalarıyla tedarik zincirindeki öncü firmaları belirleyerek, uzun vadeli ve karşılıklı fayda sağlayacak iş birlikleri oluşturmayı amaçlıyor. Koluman Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık konuya ilişkin, 'Öncelikle bu tören için iş ortağımız ASELSAN'a teşekkürlerimi sunuyorum. ASELSAN, yıllardır birlikte çalıştığımız Türkiye'nin en önde gelen şirketlerinden biridir. Bu süreçte ve ileriki süreçte iş birliğimiz güçlenerek devam edecektir' dedi.