ASELSAN: KILIÇ'ın motorları TEKNOFEST'ten

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ASELSAN olarak gençlerle devamlı temas halinde olduklarını belirterek, "Türkiye'nin ilk kamikaze otonom su altı aracı KILIÇ'ın arkasındaki 4 motor, TEKNOFEST Sualtı Yarışması'nda dereceye girmiş, şirket kurmuş arkadaşlarımızın motorları." dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) ve ODTÜ TEKNOFEST Topluluğu işbirliğiyle "Milli Teknoloji Zirvesi" düzenlendi.

Akyol, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Bağımsız Gelecek: Milli Teknoloji Hamlesi" temasıyla düzenlenen zirvede "Dünya Markası Olma Yolunda" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

ASELSAN'ın kuruluş yıllarından günümüzdeki küresel vizyonuna kadar şirketin geçirdiği dönüşümü anlatan Akyol, savunma sanayisinde tam bağımsızlık hedefinin önemine dikkati çekti.

ASELSAN'ın 50 yıl önce ambargolara bir cevap olarak kurulduğunu ve ODTÜ'nün bu süreçte stratejik bir rol oynadığını hatırlatan Akyol, Avrupa'nın günümüzde yaşadığı güvenlik endişelerini Türkiye'nin 1975 yılında tecrübe ettiğini dile getirdi.

Akyol, 14 Mayıs 2004'te gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısının sektör için tarihi bir eşik olduğunu vurgulayarak, yurt dışından tedarik edilen projelerin durdurulup milli şirketlere verilmesi kararının ardından ASELSAN'ın 2 bin çalışandan 14 bin çalışana ulaşan bir ivme yakaladığını kaydetti.

Avrupa'nın en büyük hava savunma tesisi inşa ediliyor

Değişen küresel güvenlik mimarisinde teknolojinin sahada oyun değiştirici bir unsur haline geldiğine işaret eden Akyol, ASELSAN'ın proje teslim sürelerini 48 aydan 28 aya indirdiğini ve üretim kapasitesini yaklaşık yüzde 200 artırdığını bildirdi.

Akyol, şirketin Ankara'daki mevcut 6 yerleşkesine ek olarak devam eden yatırımlarına ilişkin, "Şu anda 7 bin dönüm arazi üzerine Avrupa'nın en büyük hava savunma tesisini inşa ediyoruz. Bu dönüşüm projesi, mevcut altı kampüsümüzün toplamından daha büyük bir yatırımı ifade ediyor." bilgisini paylaştı.

Galyum Nitrür (GaN) tabanlı çiplerin milli imkanlarla üretildiğini belirten Akyol; elektro-optik sistemler, kuantum teknolojileri, alçak yörünge uyduları ve anti-drone sistemleri gibi ileri teknoloji alanlarında yürütülen projelere değindi.

Yapay zekanın mühendislik süreçlerinin vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini aktaran Akyol, ASELSAN'ın Türkiye'nin kapalı ağda çalışan en büyük veri merkezine sahip olduğunu söyledi.

Akyol, küresel açık ağlardaki gelişmelerin yakından takip edildiğini, ancak kritik sistemlerin tamamen özgün askeri ve stratejik verilerle, kapalı ağda eğitildiğini vurguladı.

"Tersine beyin göçü hızlandı"

ASELSAN'ın yaş ortalamasının 33 olduğuna ve seçici bir insan kaynakları politikası yürüttüklerine dikkati çeken Akyol, son dönemde kamuoyunda tartışılan beyin göçü konusuna da değinerek şunları kaydetti:

"Biz son 1,5 yıldır net pozitif beyin göçü alıyoruz. Bu süre zarfında yurt dışından başvuran 2 bin 500 kişiden 194'ü ASELSAN'da işe başladı. Almanya'dan, İngiltere'den gelen mühendislerimiz bizzat, buradaki teknolojilerin ve imkanların Avrupa'dan çok daha ileri noktada olduğunu söylüyor."

"Dünyadaki rakiplerimiz yürürken biz koşuyoruz"

Şirketin finansal ve küresel başarısına ilişkin verileri de paylaşan Akyol, 2,5 yıl önce başlatılan dönüşüm programının sonuç verdiğini ifade etti.

Akyol, "Avrupa'da en değerli 30 şirket arasında dahi olmayan ASELSAN, bugün Avrupa'nın en değerli 5'inci şirketi konumundadır. Türkiye'de açık ara en değerli şirket haline geldik. Dünyanın borsaya açık şirketleri son iki yılda ortalama yüzde 11 büyürken, biz ASELSAN olarak son iki yılda yüzde 29 oranında büyüyoruz. Yani dünyadakiler yürürken biz koşuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ASELSAN'ın ihracatının her yıl yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdiğini ve 25 ülkede faaliyet gösterdiklerini belirten Akyol, ticari çip üretimi konusundaki bir soru üzerine ASELSAN'ın askeri çip tasarım ve üretiminde yetkin olduğunu, ancak sivil ticari çip üretim tesislerinin muazzam bir ölçek ekonomisi gerektirdiğini ve şu an doğrudan şirketlerinin gündeminde olmadığını sözlerine ekledi.

"En çok gelir getiren 3. projemiz yapay zeka destekli bir proje"

Akyol, sunumunun ardından öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Yapay zekaya ilişkin soruyu yanıtlayan Akyol, "Bazen kendi modellerimizi yazıyoruz.. Yapay zekada iyi bir çalışma içindeyiz. İyi işler yapıyoruz. Bu sene bilançomuz ilk çeyrekte açıklandı. En çok gelir getiren 3. projemiz yapay zeka destekli bir proje oldu. Yani kullandığımız yapay zeka sahada müşteride ürün olarak kullanılıyor ve bize gelir getiriyor." ifadelerini kullandı.

Akyol, ASELSAN'ın gençlere yönelik desteklerinin sorulması üzerine, şöyle konuştu:

"ASELSAN'ın Ankara ve Konya'da yüksek kalite ve sıralamaya sahip iki Anadolu Meslek Lisesi var. Bu meslek liselerindeki öğrencilerimize staj programları sunuyoruz ve mezuniyet sonrası bizde teknisyen olarak göreve başlıyor. Bununla birlikte gençlerimiz için ASELSAN gezi programları düzenliyoruz. En önemlisi ise TEKNOFEST'lerdir. Bütün gençlerimizi fiziksel olarak ASELSAN'da ağırlamamız mümkün olmayabilir ama biz TEKNOFEST aracılığıyla gençlerimizin ayağına gidiyoruz. T3 Vakfımız ile bu sene hep beraber Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te olacağız. Oradaki yarışmalarda ASELSAN olarak gençlerimizle devamlı temas halindeyiz. Örneğin Türkiye'nin ilk kamikaze otonom su altı aracı KILIÇ'ın arkasındaki dört motor, TEKNOFEST Sualtı Yarışması'nda dereceye girmiş şirket kurmuş arkadaşlarımızın motorları."