ASELSAN CEO'su Akyol'dan "Çelik Kubbe" açıklaması Açıklaması

ASELSAN CEO'su Ahmet Akyol, bu yıl daha fazla sayıda alt bileşeni ve sistemini, "Çelik Kubbe" bileşenini envantere vereceklerini belirterek, söz konusu projenin başarıyla devam ettiğini bildirdi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Ekonomi Zirvesi" kapsamında, ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Ruşen Kömürcü moderatörlüğünde "Değişen Konseptler Işığında Savunma Teknolojilerinin Geleceği" başlıklı panel yapıldı.

Panelde, ASELSAN CEO'su Ahmet Akyol, Altınay Savunma Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Burak Mercan, Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği (SASAD) Başkanı ve Kale Grubu Başkan Vekili Osman Okyay ile Pasifik Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Selman Dönmez görüşlerini paylaştı.

Akyol, dünyada geçen yıl sonu itibarıyla 25 trilyon dolar mal ticareti yapıldığını belirterek, "Bir taraftan ticaret pastasındaki paylaşım mücadelesi bir taraftan 'Biz kendimizi koruyacak bir yetkinlik kazanmalıyız' farkındalığı savunma sanayisini önemli hale getirdi." dedi.

Ahmet Akyol, "Son dönemde yapılan yatırımlar, buraya harcanan kaynaklar bizi bu yeni atmosferde kendi güçlü ordusu, kendi güçlü ekonomisi, kendi güçlü savunma sanayisi denklemini oluşturabilme potansiyeli sağlıyor." ifadesini kullandı.

ASELSAN'ın bu sistemin şu anda bayrak taşıyıcısı şirketlerinden olduğuna ve bu çerçevede kapasitelerini geliştirmeye çalıştıklarına dikkati çeken Akyol, şu değerlendirmede bulundu:

"Yapay zeka eksenli karar verebilen, bunu hiçbir gecikme olmaksızın 'Military 5G' diyeceğimiz hızla haberleştirebilen, her bir tehdit setini analiz edip doğru angajmanla, doğru silahla bunu karşılayabilen, katmanlı, farklı sensörlere sahip, farklı silah sistemlerine sahip bir sistemi yeni düzende, yeni dünyada, yeni şekillenen coğrafyada ülkemizin bekası için şu anda yürütüyoruz. Bu yıl daha fazla sayıda alt bileşeni ve sistemini, Çelik Kubbe bileşenini envantere vereceğiz. Projemiz de başarıyla devam ediyor."

Geçen yıl 6,5 milyar dolar yeni sözleşme imzalayarak yaklaşık 14 milyar dolar "backlog" hacmine ulaştıklarına işaret eden Akyol, dolar bazında yüzde 18 büyümeyle dünyadaki savunma sanayi şirketleri içerisindeki en hızlı büyüyen 10'uncu şirket olmayı başardıklarını söyledi.

Sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için yıllık yaklaşık 250 milyon dolar yatırım, 1000'e yakın ilave nitelikli istihdam, gelirlerin yüzde 7'sinin öz kaynaklı AR-GE'ye ayrıldığı politikayı kararlılıkla uyguladıklarını anlatan Akyol, "Verimlilik artışı, millileşme ve katma değerli ürünlere yönelmeyle ve ciddi yatırımlarla sürdürülebilir büyümeyi devam ettiriyoruz. Geçen yıl millileştirdiğimiz ürünlerin Türkiye'de kalmasını sağladığımız döviz ilk defa 1 milyar dolar sınırına ulaştı. Bununla ASELSAN'da yüzde 22 maliyet avantajını ortalamada yakaladık." dedi.

Büyümeyi, gelişmeyi Avrupa eksenli işbirlikleriyle de taçlandırmak istediklerini dile getiren Akyol, şunları kaydetti:

"Avrupa'da çeşitli ülkelerde birtakım somut işbirliklerini artık müzakere etmeye başladık. ASELSAN'ın geçtiğimiz yılki büyümesi yine ihracat odaklı devam edecek. Bunu biraz Avrupa'yla hızlandırmak istiyoruz. Bu yılın ilk çeyreğinde de yavaş yavaş sonuçlar gelmeye başladı. Geçtiğimiz yıl yakaladığımız yüksek hacimli, sürdürülebilir büyüme ilk çeyrekte de devam ediyor."

"Yurt dışında Türk savunma ürünlerine ciddi bir talep var"

Altınay Savunma Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Burak Mercan da Türkiye'de teknolojik derinliği artan, bağımsız, kendi kendine yeten ve sürdürülebilir bir savunma sanayi altyapısının ortaya çıkmasının özellikle son 20 yılda ortaya koyulan stratejinin ortaya çıkarttığı ürünlerin dünya çapında oluşturduğu bir takdir ve talep durumunun söz konusu olduğunu söyledi.

Mercan, "Güvenlik kaygısıyla ülkemizdeki gelişim süreci üst üste çakıştığında zaten ülkemizin bu yönde ortaya koyduğu stratejinin son 20 yılda yarattığı bir iç talep hareketlenmesine ilave olarak yurt dışında da Türk savunma ürünlerine, teknolojilerine ve Türk mühendislerine olan çok ciddi bir talep var." diye konuştu.

Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güneydoğu Asya ve son olarak Avrupa'daki güvenlik kaygısından doğan savunma harcamalarının da aslında Türkiye ve Türkiye'de faaliyet gösteren şirketler için ciddi bir potansiyel taşıdığını anlatan Mercan, "Avrupa teknolojik derinlik olarak bizden gerçekten daha iyi durumda olsa da sınai kapasite açısından bizimle aynı seviyede değil şu anda. Dolayısıyla biz oraya göre iyi bir potansiyel taşıyoruz. Gelecek dönemde Avrupa açısından da ülkemizde ve ülkemizde faaliyet gösteren şirketlerde ciddi bir fırsat doğabileceğini değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

Pasifik Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Selman Dönmez de Türkiye'nin son 20 yılda savunma sanayi ve teknoloji alanında çok vizyoner yatırımlar yaptığını belirtti.

Dönmez, şunları kaydetti:

"Bugün Amerika ile Çin arasında yaşanan krizin her ne kadar ekonomik bir kriz olsa da bu savaşın dengeleyici unsuru olacak ülkelerin savunma sanayi anlamında, ekonomik gücü bir kenara bırakarak söylüyorum, savunma sanayi ve teknoloji alanında ciddi anlamda yatırım yapmış, güçlü bir altyapıya sahip olmuş ülkeler olacak. Bu yüzden Türkiye'nin halihazırda bugün geldiği durumda, konumunun da bu savaşta ne kadar önemli olduğunu zaten hepimiz yoğun bir şekilde hissediyoruz. Bunun da temelde aslında vizyoner bir bakış açısıyla 20 senelik bir zaman zarfında savunma ve teknoloji alanına yapılmış yatırımdan olduğunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum."

SASAD Başkanı ve Kale Grubu Başkan Vekili Osman Okyay da ülkelerin savunma sanayisine yatırım yapmalarının arkasında yatan ana sebebin "caydırıcılık" olduğuna dikkati çekerek, bunun son dönemde tanımının değiştiğini ve daha soyut alanlara kaydığını anlattı.