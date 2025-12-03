Arzum OKKA Türk kahvesi kültürünü 50'den fazla ülkeye taşıyor

Arzum Okka, UNESCO tarafından "Somut Olmayan Kültürel Miras" olarak tescillenen Türk kahvesi kültürünü 50'den fazla ülkeye ulaştırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arzum OKKA, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü'nü Türk kahvesinin hem geleneksel hem modern yüzünü dünyayla buluşturduğu bir dönüm noktası olarak kutluyor.

Marka, 2014'te "doğrudan fincana servis" özelliğiyle sunduğu Arzum OKKA ile kahve pişirmenin ötesinde bir misyon üstlendi ve közde pişen kahvenin tadını teknolojiyle buluşturdu.

Arzum OKKA, kahveyi doğrudan fincana servis eden Türk kahvesi makinesi olarak 2014 sekötürde inovasyon yarattı. Közde pişirme dokusunu fincana taşıyan bu sistem, her yudumda aynı köpüğü, aynı aromayı ve aynı deneyimi sunma hedefiyle, Türk kahvesinin ritüelini modern yaşamın parçası haline getirdi.

Arzum OKKA adıyla başlayan yolculuk, 10. yılında Arzum OKKA Elite'nin teknolojik donanımı ve sade çizgileriyle adından söz ettiriyor.

Yenilenen model, kahveyi bulunduğu yerin yüksekliğine göre kendini ayarlayarak dünyanın her yerinde aynı lezzeti sağlama özelliğini taşıyor. Bu teknoloji sayesinde İstanbul'da pişen bir kahveyle, Tokyo'da hazırlanan bir fincan arasında hiçbir fark kalmıyor.

Ayrıca, Türk Kahvesi'nin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) liderliğinde, Avrupa Birliği tarafından "Geleneksel Ürün Adı" olarak tescillenmesiyle, bu köklü miras dünyaya daha güçlü ulaşıyor.

Bu önemli gelişme, Türk kahvesinin yalnızca bir içecek değil, uluslararası düzeyde tanınan bir kültürel değer olduğunun da güçlü bir kanıtı olarak görülüyor.

Arzum da bu kapsamda yalnızca ürün geliştirmekle kalmıyor, dünyanın dört bir yanında etkinlikler, kahve festivalleri ve paneller düzenleyerek bu kültürün tanıtımına katkı sağlıyor.

Londra Coffee Festival, Times Square ve Londra Tower Bridge gibi simge yapılarda gerçekleştirilen tanıtımlar, Türk kahvesini dünyaya tanıtma vizyonunun somut örnekleri arasında yer alıyor.

Arzum OKKA ile Türk kahvesi 50'den fazla ülkede

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, dünyaya Türk kahvesini tanıtan markalardan biri olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Kolbaşı, 2014'te başladıkları bu yolculukta 4 milyondan fazla Arzum OKKA satıldığını bunun 3 milyonunun Türkiye'de, 1 milyonunun ise dünyanın 50'den fazla ülkesinde satıldığını kaydetti.

Dünya'da 1 milyondan fazla insanın sabaha Arzum OKKA ile başladığına dikkati çeken Kolbaşı, "Bu sadece bir marka başarısı değil, Türkiye'nin hikayesinin dünyaya anlatılmasıdır. Her fincan Türk kahvesi, Türkiye'nin hikayesini anlatıyor." ifadelerini kullandı.

Kolbaşı, Türk kahvesini modern dünyanın temposuna uyarlarken, özünden koparmamaya özen gösterdiklerini vurgulayarak, "Arzum OKKA, Türk kahvesinin yüzyıllık pişirme geleneğini teknolojiyle birleştiriyor. Bugün Mısır'da pazar lideriyiz. Avrupa ve Orta Doğu'da güçlü bir ağ kurduk. ABD ve Çin'de ise kendi iştiraklerimizle büyüyoruz. Türk kahvesini dünyaya sevdirmek, bizim için bir marka hedefi değil, bir gönül meselesi." değerlendirmelerinde bulundu.