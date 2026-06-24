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Artvin'de Tütün Ekimi İçin Bakanlık İzni Alındı

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Artvin Ticaret Borsası Başkanı Osman Akyürek, kentte tütün ekimi için gerekli izinlerin alındığını ve alım garantisi sağlandığını açıkladı. Tütünün dönüm başına 100 bin lira gelir potansiyeliyle fındık ve çaya göre daha karlı olduğu belirtildi.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, kentte tütün ekimi için gerekli izinleri aldıklarını ifade ederek, "Bugün Artvin'de tütün, kaçak olmaktan çıkmış, yasal olarak ekimi yapılabilecek ve ekonomide önemli bir yer tutacak ürün haline gelmiştir" dedi.

Akyürek, bir dönem kentin önemli gelir kaynakları arasında yer alan tütünün yeniden ekimine ilişkin açıklamada bulundu.

Tütünün Artvin'in temel ürünlerinden biri olduğunu dile getiren Akyürek, şunları söyledi:

"1982 yılına kadar Artvin'de tütün, tarımda öncelikli ve yaygın bir üründü. O dönemde alımı TEKEL tarafından yapılıyordu. TEKEL'in satılmasıyla birlikte üretim ruhsata bağlandı ve alım olmadığı için üretim durduruldu. Borçka Ziraat Odası Başkanımız Sayın Tolga İskenderoğlu ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda, tütün için hem bakanlık izinlerini hem de alım garantisini sağladık. Bugün Artvin'de tütün, kaçak olmaktan çıkmış, yasal olarak ekimi yapılabilecek ve ekonomide önemli bir yer tutacak ürün haline gelmiştir."

Akyürek, Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren iki firma bulunduğunu ve firmalardan biriyle anlaşmaları kapsamında tütün için örnek bahçeler oluşturduklarını bildirerek, "Firma, üretim sonrasında alımı da garanti etmekte ve ürün tesliminde ödemeyi nakden gerçekleştirmektedir" dedi.

DÖNÜMDEN YAKLAŞIK 100 BİN LİRA GELİR ELDE EDİLİYOR

Borçka'da bu yıl ekime başlanıldığını anlatan Akyürek, 2027 yılına kadar Artvin merkez ve Ardanuç köylerinde tütün ekimini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini aktardı.

Akyürek, "Kıyaslama yapmak gerekirse 1 dönüm fındık bahçesinden elde edilen ortalama gelir, ürün iyi olursa 10-12 bin 500 lira civarındadır. Çayda ise verim iyi olduğunda 40-45 bin lira gelir elde edilebilmektedir. Buna karşın tütünde dönümden yaklaşık 100 bin lira gelir elde etmek mümkündür. Elbette insanların sigara içmesini teşvik etmiyoruz ancak ekonomik açıdan, özellikle küçük tarım alanlarına sahip Artvin'de tütünün önemli bir ürün haline geleceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"SÜREÇ TAMAMEN ÜRETİCİNİN İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA İLERLEYECEK"

Üreticileri bilgilendirme amacıyla çalışmalar yapacaklarını kaydeden Akyürek, şöyle konuştu:

"Tütünde fide ekimi ekim ayında yapılmalıdır ki, mayıs ayında ekilecek ürün için fideler hazır olsun. Bu kapsamda, Ziraat Odaları ile iş birliği içinde Artvin merkez ve Ardanuç'ta köy muhtarlarıyla toplantılar yapacağız. Buradan da çağrıda bulunmak istiyorum: Üreticilerimiz taleplerini ziraat odalarına ve Artvin Ticaret Borsası'na iletebilirler. Talep oluştuğu takdirde süreç tamamen üreticinin isteği doğrultusunda ilerleyecektir. İzin süreçleri, ruhsatlandırma, örnek bahçelerin kurulması ve alım garantisi gibi en önemli hususlar şu an itibarıyla tamamlanmış durumdadır."

Kaynak: ANKA
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