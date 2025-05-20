Artvin'de Geleneksel Çay Hasadı Etkinliği Düzenlendi

Artvin'de Geleneksel Çay Hasadı Etkinliği Düzenlendi
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Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen çay hasadı etkinliğine katılan ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, üreticilere çay alım garantisi verdiklerini belirtti.

Artvin'de geleneksel çay hasadı etkinliği düzenlendi.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Kemalpaşa ilçesine bağlı Köprücü köyünde düzenlenen etkinlikte üreticiler ve çocuklarla çay hasadı gerçekleştirdi.

Alim, AA muhabirine, üreticiler rahat şekilde çay hasadına başlasınlar diye kampanyayı çay olgunluğa erişince açtıklarını söyledi.

Yusuf Ziya Alim, "Ülkemizde yüzyılın üzerinde geçmişi olan çayın geleceğinin daha sağlıklı olması için yaşlılarımızın makaslarını gençlere teslim etmesi temalı bir açılış yapalım istedik. Her yıl açılışı resmi olarak yapsak da Kemalpaşa'da farklı bir açılış yapıyoruz. Bu sene de bu düzeni bozmadan buradaki bahçede gençlerle ve yaşlılarla iç içe farklı bir kampanya açılışı yaptık." dedi.

Alim, sağlıklı huzurlu bir kampanya geçirmeyi temenni ettiklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 850 ton yaş çay aldık. Henüz kampanyanın başındayız. Biz birinci sürgün yaş çayın tamamını alacağız diye bir parola ve biz sloganımız var. Üreticilerimizden de bizi es geçmeden çayların çoğunu bize vermelerini istiyoruz. Üreticilerimiz rahat olsunlar. Hiçbir sıkıntı olmadan normal şartlar altında günlük limitler dahilinde zorlanmadan ve sıkışmadan tüm çayı alacağımızı açık açık söylüyoruz. Kota yüksek olacak. Önceki yılların en yükseği olacak. Son 3-4 yıldır kontenjan uygulamıyoruz. Herkes bir günde çayı bitireceğim diye bir yola girerse bu sefer sıkıntı olacağı kaçınılmazdır. Normal şartlar altında biz çayın tamamını alacağımızı taahhüt ediyoruz."

Kaynak: AA / Fikret Delal - Ekonomi
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