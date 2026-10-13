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Artvin'de Butko zeytini 400, çamiç 500, zeytinyağının litre fiyatı 1500 lira belirlendi

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Artvin'de Butko zeytini 400, çamiç 500, zeytinyağının litre fiyatı 1500 lira belirlendi
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Artvin'de Butko zeytininin kilogramı 400 lira, çamiç zeytininin kilogramı 500 lira, katkısız zeytinyağının litresi 1500 lira olarak belirlendi. Zeytin rekoltesinde geçen yıla göre yaklaşık yüzde 55 artış beklenirken coğrafi işaret tescilinde son aşamaya gelindiği bildirildi.

Artvin'de Butko zeytininin kilogramı 400 lira, çamiç zeytininin kilogramı 500 lira, katkısız zeytinyağının litresi ise 1500 lira olarak belirlendi.

Artvin Ticaret Borsası koordinasyonunda ilgili kurum, kuruluş ve üretici birliklerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, Butko zeytini ve zeytinyağının bu yılki satış fiyatları açıklandı.

Artvin Ticaret Borsası Başkan Vekili Hakan Ermiş, toplantının ardından yaptığı açıklamada, fiyatların üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Komisyon üyeleriyle yapılan değerlendirmeler sonucunda siyah ve yeşil Butko zeytininin kilogram fiyatının 400 lira, Artvin'e özgü çamiç zeytininin kilogram fiyatının 500 lira, katkısız zeytinyağının litre fiyatının ise 1500 lira olarak belirlendiğini aktaran Ermiş, üreticilere kazasız ve bereketli bir hasat dönemi temennisinde bulundu.

Zeytin rekoltesinde yüzde 55 artış bekleniyor

Ermiş, bu yılki rekolte çalışmalarında geçen yıla göre olumlu sonuçlar elde edildiğini dile getirerek zeytin veriminde yaklaşık yüzde 55 artış beklendiğini ifade etti.

Yeşil zeytin hasadının başladığını bildiren Ermiş, ay sonuna doğru bahçelerde hasadın hızlanacağını ve toplanan zeytin miktarının artacağını kaydetti.

Butko zeytini için coğrafi işaret çalışmaları sürüyor

Ermiş, Çoruh Vadisi'nde zeytinciliğin önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu vurgulayarak bölgedeki zeytin ağaçlarının önemli bölümünün 100 ila 150 yıllık geçmişe sahip olduğunu belirtti.

Vadideki köylerin yüzde 70 ila 80'inde zeytin yetiştiriciliği yapıldığını aktaran Ermiş, Artvin Ticaret Borsası olarak yeni zeytin bahçeleri oluşturmak ve ağaç sayısını artırmak için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Ermiş, Butko zeytininin marka değerini artırmayı hedeflediklerini dile getirerek, coğrafi işaret tescili için yürütülen çalışmalarda son aşamaya gelindiğini ve sürecin yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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