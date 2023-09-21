Artvin'de Baraj Gölünde Türk Somonu Firarı

Artvin'de baraj gölünde balık kafeslerinden birinde yırtılma meydana gelmesi ile binlerce Türk somonu göle dağıldı. Oltasını alan vatandaşlar baraj gölüne koştu.

Çoruh Nehri üzerindeki Borçka Barajı'nda Türk somonu üretimi yapan firmalardan birine ait kafeslerde yırtılma meydana geldi. Binlerce soman firar edince oltasını alan baraj gölüne koştu. Artvin ve ilçelerinin yanı sıra Rize ve Trabzon'dan gelen olta balıkçıları, kilolarca yakaladıkları balıkları evlerine götürdü. Sabahın erken saatlerinde baraj gölünde balık avına çıkan vatandaşlar, bu vesile ile yurt dışına ihraç edilen balığın tadına bakma imkanı doğduğunu dile getirdiler.

Öte yandan, baraj gölü etrafında yaşayan yılanlar da kaçan somonlardan nasibini aldı. Bölgede balık tutan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, yılanın suda yakaladığı balığı yediği görüldü.

Borçka Barajı gölünün 2009 yılında su ürünleri yetiştiricilerine açılmasının ardından kurulan 11 tesiste Türk somonu üretimi ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Balıklar başta Rusya ve Japonya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine de ihraç ediliyor. Dönem dönem kafeslerde yaşanan sorunlar nedeniyle yırtılmalar meydana geliyor, somonlar baraj gölüne yayılıyor. - ARTVİN