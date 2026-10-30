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Artık, organik süt için çağrı yaptı, organik üretim içme sütünün yüzde 1,1'inde kaldı

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Kurul Başkanı Prof. Dr. Nevzat Artık, Manisa'daki panelin ardından organik süt üretiminin artırılıp yaygınlaştırılması çağrısında bulundu. Artık, geçen yıl içme sütü üretiminin yalnızca yüzde 1,1'inin organik olduğunu belirterek devlet teşviklerinin artırılmasını istedi.

Ulusal Süt Konseyi Araştırma ve Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Artık, Türkiye'de organik süt üretiminin artırılması ve yaygınlaştırılması çağrısında bulundu.

Prof. Dr. Artık, Manisa'da düzenlenen "Organik Sütün Dünü, Bugünü ve Geleceği" panelinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yıllık ortalama 24 milyon ton çiğ süt üretimiyle dünyada 8'inci, Avrupa'da da 3'üncü sırada yer aldığını söyledi.

Türkiye'de yıllık içme sütü tüketiminin kişi başına yaklaşık 39 litre olduğu bilgisini veren Artık, peynir, yoğurt ve tereyağı gibi süt ürünleri de hesaba katıldığında yıllık tüketimin kişi başına yaklaşık 260 litreye ulaştığını anlattı.

Artık, geçen yıl üretilen 1 milyon 640 bin ton içme sütünün 18 bin 202 tonunun organik olduğunu, bunun toplam üretimin yüzde 1,1'ini oluşturduğunu dile getirdi.

Organik süt üretiminin Ege Bölgesi'nde geliştiğine dikkati çeken Artık, İzmir ve Manisa'nın bu alanda öne çıktığını söyledi.

"Organik süt üretiminin artırılarak farklı bölgelerde de yaygınlaştırılması gerekiyor." diyen Artık, şöyle konuştu:

"Aile işletmelerinde maliyetler nedeniyle organik süt üretimi zorlaşabiliyor, entegre üretim tesisleri bu açıdan daha uygun. Bir işin ilk başlangıcı zordur. Başlangıçtan sonra kurallar yerine oturduğu zaman, insanlar bu işi öğrendiği zaman da hızlı artacaktır. İnşallah hem organik sütümüz hem diğer sütlerimizin kalitesi artar."

Artık, organik süt üretiminin geliştirilmesinde yatırımcıların sorumluluk alması ve devlet teşviklerinin artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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