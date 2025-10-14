Artaş Holding 30. Yılını 'Hafıza, Deneyim, Vizyon' Temasıyla Kutladı

Artaş Holding, 30'uncu yılında 'Hafıza, Deneyim, Vizyon' temasıyla perakende sektörünün dününü ve bugününü değerlendirirken geleceğe dair mesajlar verdi.

Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul ve perakende yatırımcılarından Artaş Holding, perakende sektöründeki 30'uncu yılını İstanbul'da düzenlediği özel bir etkinlikle kutladı. 1995 yılında Carousel AVM ile başlayan yolculuğunu bugün Türkiye'nin en prestijli alışveriş merkezleriyle sürdüren holding, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da iş, ekonomi ve perakende dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. 'Hafıza, Deneyim, Vizyon' temasıyla gerçekleşen etkinlikte, sektörün geçmişi, bugünü ve geleceğine dair önemli değerlendirmeler yapıldı.

Süleyman Çetinsaya, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Carousel için inşaata 1993'te başladık. 21 ayda 76 bin metrekare işi bitirecektik ancak pazarlamada desteğe ihtiyacımız vardı. 1995'in Eylül ayında inşaatı açmak zorundaydık ancak mağaza doluluk oranımız yüzde 20 idi. Açıldıktan sonra mağazalar gelmeye başladı ve AVM dolmaya başladı. Carousel'e ayda 1,5 milyon insan girdi, yılda AVM'yi ziyaret eden 15 milyon nüfus vardı" ifadeleriyle AVM'nin kuruluş hikayesini ve başarının formüllerini anlattı.

"Bundan sonrasında yeni AVM yapmamız çok zor. Mevcut olanları yenileyerek, canlandırarak ilerleyeceğiz" diyen Çetinsaya, sektöre "450 bin metrekare kiralanır alanımız var, bize ait olan şirketler de var, ortaklarımız da var. 150 bin metrekare de cadde mağazalarımız var. Bizden hisse senedi alırsanız; indi çıktıya bakmayın. Borsada indi çıktılar olur. Kira geliri gibi düşünün" sözleriyle çağrı yaptı.

"Değişen tüketici alışkanlığına göre aksiyon alınmalı"

Açılış konuşmaları sonrası sunum yapan Ekonomist ve Stratejist Fatih Keresteci sözlerine "Ben mevcut duruma "değişim" demiyorum, "devinim" diyorum. Çok hızlı değişen bir dünya var, bizim de ona uyum sağlamamız lazım" ifadeleriyle başladı.

"Sanayide son dönemde bir yavaşlama gözleniyor. Son 2-3 yıldır sektör bir dengelenme sürecinde. Bu süreçte rekabet gücümüzde bazı zorluklar yaşasak da, yeniden yapılanma ve verimlilik artışı açısından önemli fırsatlar da ortaya çıkıyor. Enflasyonda son günlerde sapmalar olsa da, finansal istikrarı korumak için kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz" diyen Keresteci, "Krizden söz etmek doğru olmaz; farklı tüketim sınıflarında değişen alışkanlıklar var. Bizler de bu yeni koşullara hızla uyum sağlayarak doğru aksiyonlar alacağız." ifadeleriyle durumu değerlendirdi. Keresteci ayrıca, "2026'nın ikinci yarısından itibaren sanayide toparlanmanın belirgin hale geleceğini öngörüyoruz." dedi.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, perakende sektörünün dönüşümü, yeni tüketici trendleri ve geleceğe dair stratejiler ele alındı. Holding'in 30'uncu yıl etkinliği, sektör temsilcileri için hem hafıza tazeleten hem de geleceğe ışık tutan bir buluşma olarak kayda geçti.

Kariyer yolculuğunda babasının desteğinin büyük rol oynadığını vurgulayarak sözlerine başlayan Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, "1982 yılında Artaş Şirketi'ni bana devrettiler. İlk işim, Beyazıt'ta Azak Sineması'nı kat karşılığı almak oldu. Ardından işler hızla gelişti; 1993'te Bakırköy'deki eski yağ fabrikası arsasını gösterdiler ve 'Artık birinci lige geçebilirsin' dediler. Böylece 76 bin metrekarelik Carousel projesiyle yeni bir döneme adım attık ve bugünlere ulaştık" dedi. Çetinsaya, "45'inci yılımda 45 bin konut ürettim; 50'nci yılımda bu sayıyı 50 bine çıkarmayı hedefliyorum" sözleriyle de gelecek hedeflerini paylaştı.

"Babamın hastalığı nedeniyle dükkanı ben açmaya başladım. Ailem karar verdi, ben uyguladım." diyen Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, ailesinin bazı itirazlarına rağmen cesaretle risk aldığını ve her seferinde başarı çıtasını daha da yükselttiğini ifade etti. Kiğılı, perakende sektörünün sürdürülebilir büyümesi için AVM sahipleri ile şirketlerin iş birliğini güçlendirmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, "2009'da ilk yurt dışı mağazamızı Romanya'da açtık. Bugün 750-800'ü yurt içinde olmak üzere 1000'in üzerinde mağazamız var. 59 ülkede faaliyet gösteriyoruz ve bunların 24'ünde sektör lideriyiz" sözleriyle markanın küresel başarısını paylaştı.

Küçük, "AVM'ler olmasaydı caddelerde büyümemiz mümkün olmazdı. Yurt dışında rekabet edebilir hale geldiysek, bu yurt içindeki başarılarımızın bir sonucudur. Bu nedenle perakende sektörü ile AVM'leri birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak görüyorum" dedi. AVM'lerin sosyal yaşamda üstlendiği role de dikkat çeken Küçük, "AVM'ler sadece alışveriş değil, aynı zamanda sosyal buluşma alanları haline geldi. Kayıt dışı ekonomiyi kayıt içine aldı, esnek çalışma imkanı sundu ve yazılımcıdan kimyagere, mühendisten tasarımcıya kadar birçok alanda istihdam oluşturdu. Ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz, ancak önemli olan etki alanımızda en iyisini yapmaya devam etmek" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL