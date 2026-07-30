Arslan: 'Yöresel değerlerimizin tanıtımına büyük önem veriyoruz'

Nazilli Ticaret Odası (NTO), üye buluşmaları kapsamında; yerli ürünler, sebze-meyve işleme toptan ve perakende ticareti faaliyetlerinde hizmet veren sektör temsilcileri ile buluştu.

Oda Sektör Temsilcileri ile buluşmaya devam eden Nazilli Ticaret Odası Yönetimi, Başkan Nuri Arslan, Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Eren, Meclis Başkanı Süleyman Gürbüz, Meclis ve Yönetim kurulu üyeleri Bilal İnci, Oğuzhan İzgü ve Yasin Uzun'un ev sahipliğinde yerli ürünler, sebze-meyve işleme toptan ve perakende ticareti faaliyetlerinde hizmet veren sektör temsilcilerini ağırladı.

"Gücümüz, üyelerimizdir"

Programda konuşan NTO Başkanı Nuri Arslan, "Bizler gücümüzü sizlerden alarak yola çıktık. En başından beri tek bir vizyonumuz vardı; üyemizin derdi, bizim derdimizdir. Bu yüzden sektörlerimizin yaşadığı sıkıntıları, sizlerden gelen talepleri ve bölgemizin kalkınması için gereken hayati ihtiyaçları sadece odamızın koridorlarında, kapalı kapılar ardında konuşup bırakmadık. Sahadan, bizzat sizlerden aldığımız her bir görüşü, her bir öneriyi ilmek ilmek işledik. Hazırladığımız o kapsamlı sorunlar dosyasını aldık, çantamızı hazırladık ve haklı taleplerimizi doğrudan Ankara'ya taşıdık. Bakanlıkların kapılarını aşındırdık. En üst düzey mercilerle, karar alıcılarla yüz yüze masaya oturduk. Sorumluluk sahamızın ve siz değerli üyelerimizin sesini en gür şekilde duyurmak için lobi çalışmalarımızı bir gün bile ara vermeden, inançla ve büyük bir kararlılıkla sürdürdük. Biz inandık, mücadele ettik ve sizin hakkınızı aramak için o masalarda durmaksızın çalıştık" dedi.

"Şimdi sadece bugünü değil, ticaretimizin yarınını inşa etme vakti"

Başkan Arslan, ticaretin gelişimine doğrudan katkı sağladıklarını da ifade ederek, "Yurt içi ve yurt dışı fuarlarda stant açarak hem üyelerimizin hem de sorumluluk sahamıza özgü ürünlerin tanıtımını yapıyor, bölge ekonomisine güç katıyoruz. Üstelik yurt dışı fuarında stant açan ilk ve tek oda olma gururunu yaşamaya devam ediyoruz. Bölgemizin en önemli değerleri arasında başta yer alan İncir, kestane gibi daha birçok ürünümüzün daha da değer kazanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle tarım ürünlerimizin tanıtımı için fuarların önemini çok iyi biliyoruz. Son 2-3 yıldır ilçemizde yapılamayan tarım ve gıda fuarlarının yapılabilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Ürettiğimizi tanıtamazsak, pazarlayamazsak biz değil başkaları ürünlerimize sahip çıkar. Biz üyelerimizin ürünlerini satmaya değil onların ürünlerini satabilmelerini sağmaya çalışıyoruz. Sizlerin bireysel olarak çok büyük bütçelerle katılabileceğiniz Dünyanın en büyük fuarlarında oda olarak stant açarak sizlere destek olmaya çalışıyoruz. Bu fuarlara katılım sağlamanız ticaretinizin gelişimi açısından çok önemli" diye konuştu.

Başkan Arslan, yeni dönemdeki projelerden de söz ederek, "Bölgemizin kabuğunu kırması, kapasitesini artırması ve yeni yatırımcılar için cazibe merkezi olması hedefiyle 2. OSB'nin kurulması için çalışmalarımızı hızlandırıyor, yeni istihdam alanları oluşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca döneminde sadece Nazilli'nin değil tüm bölgenin hem istihdam hem de kalkınmasında çok önemli bir yere sahip olan Sümerbank fabrika alanını aslına uygun şekilde modernize ederek dev bir ticaret ve kültür merkezi olarak yeniden canlandırmayı hedefliyoruz. Burada açık ve kapalı alanlarda fuar alanı oluşturarak İzmir-Denizli Otoyolu bağlantı noktasında yer alan fabrikanın ön kısmında da yöresel ürünlerimizin satışının yapılabileceği, ürünlerimizin değer kazanacağı satış alanları oluşturmayı istiyoruz. Ürettiğimize değer katacak olan sizlerin hem ihtiyacı olan sanayi alanlarına hem de satış noktalarına olan ihtiyaçlarını gidermek için proje ve lobi çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.

Üyelerden tam destek

Konuşmasının sonunda kendisine yöneltilen soruları da yanıtlayan Başkan Arslan, sektör temsilcilerinden gelen hizmet teşekkürleri nedeniyle herkese teşekkür etti. Üyelerden bazıları da yaptıklaır konuşmalarda yapılan çalışmaları takdirle karşıladıklarını ifade ederek yeni dönemde de çalışmaların devamı için tam destek vereceklerini ifade ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı