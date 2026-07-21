Tiran'da Ziraat Bankası Şubesi Açıldı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Ziraat Bankası şubesi açılışı gerçekleştirildi.

Tiran'da yapılan Ziraat Bankası şubesi açılış törenine, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Delina Ibrahimaj, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Ceyhun Erciyes, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Türk ve Arnavut kurumlarının temsilcileri, banka çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Rama, burada yaptığı açıklamada, "Siz (Ziraat Bankası), Türk ekonomisinin en gurur verici bayrak taşıyıcılarından birisiniz, bu yüzden sizi ağırlamak büyük bir gurur." dedi.

Ziraat Bankasının sadece Türkiye deneyimi değil uluslararası deneyime de sahip olduğunu belirten Rama, Bankanın ülkede açılmış olmasının piyasalara büyük değer katacağını görmeyi beklediklerini dile getirdi.

Rama, "Elbette daha büyük bir rekabet ortamı oluşturacaksınız." ifadesini kullandı.

"İlişkilerimizin her alanda gelişmeye devam edeceğinden son derece eminim"

Büyükelçi Erciyes, "Ziraat Bankasına başarı diliyorum. Buradaki varlıklarının birçok fayda sağlayacağına, ekonomik ilişkilerimizi ve ikili ilişkilerimizi geliştirmemize olanak tanıyacağına inanıyorum." dedi.

Erciyes, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Rama önderliğinde, ilişkilerin her alanda gelişmeye devam edeceğinden son derece emin olduğunun altını çizdi.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar da Bankanın 163 yıllık köklü geçmişi ile Türkiye'nin en güçlü ve saygın kurumlarından biri olduğunu söyledi.

Arnavutluk'ta sadece yeni bir hizmet noktasını faaliyete geçirmediklerine işaret eden Çakar, "Türkiye ile Arnavutluk arasındaki köklü dostluğun, karşılıklı güvenin ve her geçen gün gelişen ekonomik işbirliğinin geleceğine duyduğumuz inancı da somut bir yatırımla ortaya koyuyoruz." diye konuştu.