Armada Takımı Türkiye'yi Golf Dünya Finali'nde Temsil Edecek

Golf tutkunlarını bir araya getiren OPET Dünya Kurumsal Golf Turnuvası (WCGC) 2025 Türkiye Finali'nin kazananı Armada Takımı, Çin'de düzenlenecek dünya finalinde Türkiye'yi temsil edecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, WCGC 2025 Türkiye Finali, 2-3 Ağustos tarihlerinde Regnum Golf Country Bodrum'da gerçekleştirildi. Bu yıl 13'üncü kez düzenlenen ve iş dünyasından yoğun katılım gören turnuva, kurumsal spor kültürünün en prestijli buluşmalarından biri olmayı sürdürdü.

İki gün süren ve 42 takımın kıyasıya rekabet ettiği turnuvanın kazananı, eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Oğuz Şenol Yüce'den oluşan Armada Takımı oldu.

154 puanla birinciliği elde eden ekip, 19-23 Ekim tarihlerinde Çin'in Şanghay kentinde gerçekleştirilecek WCGC Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye'nin en seçkin golf sahalarından Regnum Golf Country Club'ta yapılan, yüksek rekabet ve centilmenliğin bir arada yaşandığı turnuvanın ikincisi 151 puanla Savaş Berktaş ve Ramazan İnce'nin temsil ettiği Sportpark Kölh Takımı, üçüncüsü ise 138 puanla Turgay Akbal ve Murat Şarsel'in oluşturduğu Akbal İç Mimarlık Takımı oldu.

Kazanan takımlara ödülleri, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Fikret Öztürk, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk ve Matrix Travel'ın sahibi Yavuz Üngör tarafından takdim edildi. Bireysel başarıların da ödüllendirildiği turnuvada "Kadınlar Kategorisi"nde Longest Drive ödülünü Ece Şimşekalp, "Erkekler Kategorisi"nde Yankı Civelek kazandı. Nearest to Pin ödülü ise başarılı vuruşuyla Birol Uygurlu'ya gitti.

1993'ten bu yana dünya genelinde yaklaşık 1 milyon golfçünün katılımıyla düzenlenen World Corporate Golf Challenge, kurumsal hayatta sporu teşvik etmesi ve şirketlere uluslararası temsiliyet imkanı sunması açısından önemli bir platform olarak biliniyor. Turnuvanın Türkiye finallerine, 2015'ten beri OPET ana sponsor olarak destek veriyor.