Borsa İstanbul'da gong ARF Bio Yenilenebilir Enerji için çaldı

Talep toplama sürecini tamamlayan ARF Bio Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ'nin payları, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle "ARFYE" koduyla işlem görmeye başladı.

Tören, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, ARF Bio Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Acar ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Melih Arslan, RePie Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Çamlıbel, yönetim kurulu üyeleri ve çalışanları ile davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, törende yaptığı konuşmada, ARF Bio Yenilenebilir Enerji'nin biyogaz ile yenilenebilir enerji üretimi gerçekleştiren bir şirket olduğunu söyledi.

Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesi için yenilenebilir enerji sektörünün enerji arz güvenliği açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirten Ergun, "ARF Bio Yenilenebilir Enerji, bugün borsamızda işlem görmeye başlayarak halka arzdan elde ettiği gelirle yatırımlarını gerçekleştirecek. Böylece sermaye piyasalarının sunduğu imkanlardan yararlanarak büyüme hedeflerini daha da ileriye taşıyacak." dedi.

"İzmir'de 4,8 megavatlık biyogaz santraliyle başladık"

ARF Bio Yönetim Kurulu Başkan Vekili Arslan da şirketleri için 10 yıllık planlamalarında hedef olarak koydukları halka arzı gerçekleştirmekten mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti.

Arslan, İzmir'de 4,8 megavatlık biyogaz santraliyle başladıkları yolculukta asıl hedeflerinin bunu sürdürülebilir bir döngü içinde gerçekleştirmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Önce biyogaz santralimizi kurduk, daha sonra RePie Portföy Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile organik ve organomineral gübre fabrikamızı hayata geçirdik. Tarımsal atıkları katma değerli ürüne dönüştürdük. Bunu yaparken de karbon salınımını azalttık. Karbon salınımını azalttığımız için Birleşmiş Milletlerin en değerli kuruluşlarından biri olan Gold Standard'dan karbon sertifikası almaya hak kazandık. Hem karbon sertifikası satışlarımızla hem organik ve organomineral gübre satışlarımızla hem de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması'na bağlı elektrik üretimi ve satışlarımızla gelirlerimizi çeşitlendirdik."

Hedeflerinin daha büyük olduğunu ve yeşil döngüyü tamamlamaları gerektiğini vurgulayan Arslan, "Bugünkü gong töreni, bizim için çok önemli bir eşik olacak. Tüm yatırımcılarımız için de öyle. Bundan sonra Türkiye'de hiç olmayan, dünyada da çok nadir görülen endüstriyel mikroalg üretimini gerçekleştireceğiz. Mikroalg tesisimizi kurarak döngünün dördüncü ayağını da tamamlamış olacağız. Geriye bir ayak kalıyor, o da 50 bin metrekarelik kapalı cam, akıllı sera yatırımı. Böylelikle döngü tamamlanmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Geleneksel enerjinin ötesinde bir model"

RePie Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çamlıbel, ARF Bio'nun, Türkiye'nin sürdürülebilir gelecek inşasında örnek bir model olduğunu dile getirdi.

ARF Bio'nun geleneksel bir enerji üreticisi olmanın ötesine geçtiğine dikkati çeken Çamlıbel, "Bu şirket, atığı sürdürülebilir değere dönüştürüyor. Atığı enerjiye ve tarıma kazandırıyor. Bütüncül, yeni nesil bir yeşil dönüşüm modeli inşa ediyor. Karbonuyla, atığıyla ve gübresiyle aslında döngüsel bir ekonomi şirketi konumundalar." diye konuştu.

Çamlıbel, RePie Portföy'ün 2022'de kurduğu fon vasıtasıyla ARF Bio'ya 98,5 milyon dolar yatırım yaparak şirketin yaklaşık yüzde 95 hissesinin sahibi olduğuna değinerek, bu halka arzın, RePie Portföy'ün öncüsü ve pazar lideri olduğu girişim sermayesi fonlarının yatırımcılarına sunduğu değerin güzel bir örneği olduğunu sözlerine ekledi.