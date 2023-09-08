Ardahan'da Çıldır Gölü'ne 150 Bin Yavru Sazan Bırakıldı

Ardahan'da balık popülasyonunu artırmak için Elazığ'dan getirilen 150 bin yavru sazan, Çıldır Gölü'ne bırakıldı. Balıklandırma projesi kapsamında gerçekleştirilen bu adım, Çıldır Gölü'nde balık popülasyonunu artırmayı ve balıkçıların daha verimli av yapmasını sağlayacak.

ARDAHAN'da balık popülasyonunu artırmak için Elazığ'dan getirilen 150 bin yavru sazan, Çıldır Gölü'ne bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında; Elazığ Keban Su Ürünleri İşletmesi'nde üretilen 150 bin yavru sazan, Ardahan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne gönderildi. Balık taşıma kamyonu ile getirilen yavru sazanlar, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Cineviz'in gözetiminde, Çıldır Gölü'ne bırakıldı.

Çıldır Gölü Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yüksel Kılıç, bırakılan yavru balıkların Çıldır Gölü'nde balık popülasyonunu artırma ve balıkçıların da daha verimli av yapmalarına katkı sağlayacağını söyledi.(DHA)