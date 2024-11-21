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Arçelik, KAP'a bildirdi: 2 bin çalışan için zor karar

Arçelik, KAP'a bildirdi: 2 bin çalışan için zor karar
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Türk devi Arçelik, İtalya'daki 2 bin fabrika çalışanını sürdürülebilir dönüşüm planı kapsamında işten çıkarmayı planlıyor. Şirket, KAP'a yaptığı bildirimde sendikalar ile görüşmelerin devam edeceğini bildirdi.

Türk beyaz eşya devi Arçelik, İtalya'daki fabrikaları için kritik bir sürece girerek 2 bin çalışanın işine son verileceğini duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada 2 bin çalışan için sendikalar ve çalışan temsilcileri ile görüşmelerin devam edeceği ifade edildi.

Arçelik, İtalya'daki uzun vadeli sürdürülebilir dönüşüm hedefleri doğrultusunda İtalya Şirketler ve Made in Italy Bakanlığı ile diğer otoriteler, ulusal ve bölgesel sendikalar ile çalışan temsilcileriyle görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. Açıklamaya göre bakanlık ve sendika temsilcileri tarafından lokal istihdamın korunması amaçlı görüşler paylaşılırken sunulan önerilerin yeniden değerlendirilmesi talep edildi.

İTALYA'DA 110 MİLYON EURO'LUK YATIRIM PLANI

Şirket, İtalya'yı endüstriyel tasarım alanında ve pişirici cihazlar kategorisinde stratejik bir merkez olarak konumlandırma hedefinin devam ettiğini ve İtalya operasyonlarına önümüzdeki dönemler için 110 milyon euro tutarında yatırım yapılmasının planlandığını belirtti.

Açıklamada, Carinaro'nun yedek parça ve yenileme konusunda merkez olmaya devam etmesinin beklendiği ve karlılık ve verimlilik artırma hedefiyle, Cassinetta, Siena ve Comunanza'daki çamaşır ve soğutma kategorilerine ilişkin üretim operasyonlarının bir bölümünde yeniden ölçeklendirme yapılmasının, bir bölümünde ise endüstriyel dönüşüm süreçlerinin başlatılarak elden çıkarma dahil tüm stratejik opsiyonların değerlendirilmesinin ve her durumda fabrikalarda 2025 yıl sonuna kadar üretime devam edilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

bu firma eskiden teknolojik ürünleri çıkarıp ucuza satıyordu ülkemizde ilk elektronik çamaşır ve bulaşık makinasını onlar çıkardı sonradan diğer firmalar onu takip etti şimdi ürünleri çok pahalı beş on kuruş fazla verip çok daha iyi ve çok daha kalitelisini alabilirsiniz

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıseennu:

Hızlı koşan atın boku seyrek düşermiş eski kaliteli ürünlerinizi kalitesizle değiştirdiniz olmadı fiyatları durmadan zam yaptınız şimdide işçi çıkarıyorsunuz,yakında kondordete ilan edersizniz.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
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