Arçelik, 400 Milyon Dolar Değerinde Eurobond Tahvil İhraç Etti

Arçelik, JP Morgan, BNP Paribas, Citigroup ve HSBC Bank aracılığıyla 25 Eylül 2028 tarihine kadar vadeli 400 milyon dolar değerinde eurobond tahvil ihraç etti. Bu işlem, Ocak 2022'den bu yana bir özel sektör şirketi tarafından gerçekleştirilen ilk eurobond tahvil ihracı olma özelliğini taşıyor.

Arçelik, 25 Eylül 2028 tarihine kadar vadeli 400 milyon dolar değerinde eurobond tahvil ihraç etti.

Arçelik açıklamasına göre, işlem JP Morgan, BNP Paribas, Citigroup ve HSBC Bank aracılığıyla gerçekleştirildi. Arçelik'in işlemi, Ocak 2022 yılından bu yana bir özel sektör şirketi tarafından gerçekleştirilen ilk eurobond tahvil ihracı olma özelliğini taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özkan Çimen, yatırımcıların ve tüketicilerin beklentilerini karşılamaya devam etme taahhütlerini sürdürdüklerini kaydetti.

Çimen, "400 milyon dolar değerindeki eurobond tahvil ihracımız, yatırımcı güvenini yansıtan ve şirketimizin güçlü finansal performansını destekleyen bir adım olarak önem kazanıyor. Tahvillerimize gösterilen ilgi şirketimizin başarılı performansının yatırımcı nezdinde de karşılık bulduğunu ortaya koyuyor. Sağlam bilançomuzla büyüme yolculuğumuza devam ederken global pazarlardaki konumumuzu da giderek güçlendiriyoruz." açıklamasını yaptı.

Arçelik, 2021 yılında da 5 yıl vadeli 350 milyon avro değerinde yeşil tahvil ihracı gerçekleştirmiş ve Türkiye'den uluslararası piyasalara yeşil tahvil ihraç eden ilk reel sektör şirketi olmuştu.