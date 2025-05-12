Aras Kargo, CIO Ödülleri'nde İkincilik Aldı

Aras Kargo, IDC Türkiye tarafından düzenlenen CIO Ödülleri'nde "Aras Rotalama Platformu" projesiyle Best in Change Management 2025 kategorisinde ikinci oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, IDC Türkiye CIO Ödülleri, her yıl dijital dönüşüm ve teknoloji alanında başarılı projeleri ödüllendirmek amacıyla düzenleniyor.

Aras Kargo iştiraki Aras Digital bünyesinde geliştirilen Aras Rotalama Platformu, değişim yönetimi alanındaki başarısıyla ödüle layık görüldü.

"Yeni nesil ve inovatif projeler geliştirmeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Kenan Cebeci, ödülün Aras Kargo'nun yeni nesil dünyaya uyum sağladığına dair somut ve gurur verici bir gösterge olduğunu belirtti.

Dijital dönüşüm stratejisini merkeze alarak, değişen ve gelişen teknolojiyle verimli, etkili ve kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşıyacak projeler üzerinde çalıştıklarını aktaran Cebeci, "Bu kapsamda geliştirdiğimiz yeni nesil teslimat uygulamamız Aras Rotalama Platformu ile günlük dağıtım planı oluşturularak, tahmini teslimat saatlerinin müşterilere iletilmesi ve teslimatın canlı olarak takip edilmesi mümkün oluyor." ifadelerini kullandı.

Bu sayede operasyonlarda zaman yönetimi, esneklik ve planlama konularında oldukça yüksek verim ve çevre dostu sonuçlar elde edildiğini vurgulayan Cebeci, şunları kaydetti:

"Platformla kuryeler cep telefonları üzerinden işlemlerini kolayca gerçekleştirirken, navigasyon desteğiyle en verimli rota belirlenerek zaman ve yakıt tasarrufu sağlanıyor. Ayrıca şubeye gitme zorunluluğunu ortadan kaldırmak ve kargosunu 7 gün, 24 saat istediği noktadan almak isteyenler için Aras Burası Esnaf ve Dolap hizmetini başlattık.

Aras Rotalama Platformu ile müşterilerimiz, kargoları yola çıktıktan sonra dahi adresini değiştirip kargoyu istedikleri zaman bu noktalardan teslim alabiliyor. Bir başka deyişle kargonuz sizin ihtiyaçlarınıza ve hayatınıza ayak uyduruyor. Mükemmel müşteri memnuniyeti odağında sürdürülebilir iş anlayışımız ile yeni nesil ve inovatif projeler geliştirmeye devam edeceğiz."