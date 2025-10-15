Aras Kargo, Azerbaycan'daki Lojistik Şirketi Starex'i Tamamen Satın Aldı

KÜRESEL pazarda etkinliğini artırmayı hedefleyen Aras Kargo, uluslararası kargo gönderim hizmeti sağlayan iştiraki Aras Global aracılığıyla Azerbaycan'da yer alan lojistik şirketi Star Global'in (Starex) tamamını satın aldığını ve şirketin adı Aras Global olarak değiştirdiğini duyurdu. 2023 yılında Starex Global'in yüzde 75 hissesini devralarak Azerbaycan operasyonlarını başlatan Aras Kargo, bu satın almayla Orta Asya pazarındaki varlığını derinleştirmeyi hedefliyor.

Kargo şirketi Aras Kargo, iki yıl önce yüzde 75 hissesini satın aldığı Azerbaycan'ın lojistik şirketi Starex Global 'in (Starex) kalan tüm hisselerini de devralarak şirketin tamamını bünyesine kattı. Yurt dışı kargo gönderim faaliyetlerini Aras Global çatısı altında sürdüren Aras Kargo, bu adımıyla Orta Asya pazarındaki varlığını kalıcı ve güçlü bir yapıya dönüştürmeyi hedefliyor. Şirket, Türkiye'de uyguladığı kurumsal ve teknolojik altyapıya sahip kargo sistemini Azerbaycan'da da hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu adımın, özellikle Türkiye merkezli e-ticaret şirketlerinin Azerbaycan ve çevre pazarlara doğrudan ve etkin erişimini kolaylaştırması ve bölgesel ölçekte güçlü bir lojistik altyapı ağının kurulmasına da katkı sağlaması amaçlanıyor.

STAREX GLOBAL, ARAS GLOBAL ÇATISI ALTINDA YOLUNA DEVAM EDİYOR

Bu stratejik gelişmenin ardından, şirketin yönetim yapısı ve ticari unvanı da netleşti. Starex Global bu dönüşümün bir parçası olarak artık yoluna Aras Global ticari unvanı altında devam edecek. Aras Kargo, Avusturya, Türkiye ve Azerbaycan'dan yöneticilerin yer aldığı uluslararası yönetim kurulu yapısını sürdürürken, yeni yapılanma kapsamında Aras Kargo Uluslararası İşler, İş Geliştirme Başkanı ve Aras Global Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Altınay bu görevlerine ek olarak Aras Global Genel Müdürü rolüne getirildi. Şirket, Azerbaycan'daki mevcut yerel yönetim kadrosunu koruyarak, bölgesel uzmanlık ve operasyonel tecrübenin devamlılığını sağlamayı amaçlıyor. Aras Global'in bölgesel iştiraklerinin markaları da belirlendi. Azerbaycan'daki operasyon Starex Azerbaycan, Gürcistan'daki iştirak Aras Gürcistan ve Özbekistan'daki iştirak ise Aras Özbekistan adıyla faaliyetlerini sürdürecek.

'ORTA ASYA VE KAFKASLAR 'A AÇILAN STRATEJİK BİR LOJİSTİK KÖPRÜ OLACAK'

Azerbaycan merkezli Orta Asya yapılanmasının, iş ortaklığının ötesinde Aras Kargo'nun uluslararası büyüme stratejisinde kritik bir rol oynadığını vurgulayan Aras Kargo Uluslararası İşler, İş Geliştirme Başkanı ve Aras Global Genel Müdürü Ramazan Altınay, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"İki yıl önce Starex'in yüzde 75'ini devralarak başlattığımız süreci, bugün tüm hisseleri satın alarak tamamlamış bulunuyoruz. Bu stratejik yatırımla bölgedeki güçlü konumumuzu pekiştirirken, Aras Kargo'nun bölgesel büyüme stratejisinde kritik bir adım attık ve 2030 hedeflerimiz kapsamında bölgesel liderlik hedefimize bir adım daha yaklaştık. Türkiye'den Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Avrupa'ya uzanan geniş bir coğrafyada, kargo altyapısını; rekabetçi fiyatlar, yüksek hız ve güçlü teknolojiyle yeniden şekillendirmeye devam ediyoruz. Türkiye merkezli e-ticaret şirketlerinin Azerbaycan pazarına doğrudan erişimini kolaylaştırırken, artık tamamına sahip olduğumuz Starex'in bölgesel gücünü de yanımıza alarak, Orta Asya ve Kafkaslar'a açılan stratejik bir lojistik köprü oluşturmayı hedefliyoruz. Gürcistan ve Özbekistan'da da kargo operasyonlarımızı başlattık. Bu pazarlardaki gelişmeleri yakından takip ederek, mevcut yatırımlarımızı bölgesel ihtiyaçlara göre ölçeklendireceğiz. Aynı zamanda yeni ülkelerde de fırsatları değerlendirmeye ve stratejik genişleme planlarımızı sürdürmeye kararlıyız" dedi.

Aras Kargo, bugün Nahçıvan dahil olmak üzere Azerbaycan'ın tüm şehirlerinde hizmet vererek ülke genelinde kapsamlı bir lojistik ağı yönetiyor. Bu şehirlerde yeni şubelerin açılmasıyla birlikte araç filosuna yönelik yatırımları da devreye aldıklarını belirten Altınay, teslimat alışkanlıklarında önemli bir dönüşüm yaşandığını belirterek, "Aras Kargo olarak Azerbaycan' daki operasyonlarımızın başlamasıyla birlikte eve teslimat hizmeti hız kazandı. Faaliyetlerimiz öncesinde gönderilerin yaklaşık yüzde 95'i şubelerden teslim alınıyordu; bugün ise bu oran yüzde 50 seviyelerine kadar geriledi. Önümüzdeki dönemde eve teslimat hizmetimizi daha da geliştirerek müşteri deneyimini artırmayı hedefliyoruz" dedi.