Haberler

Arap Koşu Tayları için İhale Düzenlenecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİGEM Sultansuyu Tarım İşletmesi, yetiştirdiği 15 safkan elit Arap koşu tayının satışını yapmak için ihale düzenliyor. İhale, 21 Ekim'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 15 safkan elit Arap koşu tayının satışı için ihale yapacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, işletmenin yetiştirdiği 15 baş erkek safkan elit Arap koşu tayı, hibrit model kapsamında (fiziki ve çevrim içi) açık artırma usulüyle satılacak.

İhalede tay başına 300 bin lira geçici teminat alınacak.

İhale, 21 Ekim saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda İşletme Alım-Satım ve İhale Komisyonunun huzurunda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan petrol akışı yeniden başladı

Milyonlarca ton petrol Türkiye'den akacak! Vana bu sabah açıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte ünlü şarkıcı Güllü'nün son görüntüleri

Güllü'nün son görüntüleri! Çığlık çığlığa sokağa koştular
Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni dönem! 'Bilmeden kullandım' dönemi bitiyor

Maliye onların peşinde! "Bilmeden kullandım" dönemi bitiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.