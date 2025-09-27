Arap Koşu Tayları için İhale Düzenlenecek
TİGEM Sultansuyu Tarım İşletmesi, yetiştirdiği 15 safkan elit Arap koşu tayının satışını yapmak için ihale düzenliyor. İhale, 21 Ekim'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 15 safkan elit Arap koşu tayının satışı için ihale yapacak.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, işletmenin yetiştirdiği 15 baş erkek safkan elit Arap koşu tayı, hibrit model kapsamında (fiziki ve çevrim içi) açık artırma usulüyle satılacak.
İhalede tay başına 300 bin lira geçici teminat alınacak.
İhale, 21 Ekim saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda İşletme Alım-Satım ve İhale Komisyonunun huzurunda gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi