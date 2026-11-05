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Aralık vadeli BIST 30 kontratı güne yüzde 1,16 artışla 15.200 puandan başladı

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BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat, güne önceki normal seans kapanışına göre yüzde 1,16 artışla 15.200,00 puandan başladı. Kontrat dün normal seansı yüzde 4,27 artışla 15.026,00 puandan tamamlamış, akşam seansında ise 15.103,00 puandan işlem görmüştü.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat güne yüzde 1,16 yükselişle 15.200,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı seyreden aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 4,27 artışla 15.026,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarının bir kısmını geri vererek 15.103,00 puandan işlem gördü.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 1,16 üzerinde 15.200,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda ABD'deki ara seçimlerin nihayete ermesiyle azalan siyasi belirsizlikler risk iştahını desteklerken, Demokratların yapay zeka alanındaki gelişmelere temkinli yaklaşabileceği beklentisi sektördeki yatırımlara yönelik regülasyon endişelerini artırdı.

Öte yandan yurt içinde fon sahiplerine ara ödemeler yapılmaya devam ediliyor. Olağanüstü tasfiye kapsamında 390 bin 219 yatırımcıya 62,2 milyar lira ödeme yapıldı. Bu yatırımcılardan 133 bin 839'unun ana parasının tamamı karşılandı. Olağan tasfiye kapsamında ise 55 bin 821 yatırımcıya toplam 55,4 milyar lira ödeme gerçekleştirildi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ÜFE, BoE faiz kararı ile BoE Başkanı Andrew Bailey ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.300 ve 15.400 puanın direnç, 15.100 ve 15.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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