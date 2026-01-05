Emekli ve memur zammı oranı belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Aralık ayı enflasyon verileri doğrultusunda, memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yüzde 18,60 ve yüzde 12,19 oranında zam yapılacağı duyuruldu.
Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların maaşlara yansıyacak zam oranı belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 18,60 oranında zam yapılacak.
SGK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 12,19 oranında zam yapılacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi