Araç satışında fırsatçıların kurnaz oyunu

Vatandaşların araç bayilerinde bulamadığı sıfır araçlar, ilan sitelerinde ederinin 300 bin lira üstünde satışa sunuluyor. Fırsatçılar 1000 kilometreye kadar ilanlara müsaade edilmediği için araç bilgilerinde "1001 kilometre" detayına yer vermeye başladı. Öte yandan ilanların çoğunda "Kapalı otoparkta muhafaza edilmektedir" yazması dikkat çekti.

2023 yılına girmemizle birlikte araba satış sitelerine konulan ikinci el görünümlü sıfır araçların ilanlarında büyük bir artış görüldü. Araç bayilerinde sıfır araç bulunamazken çok sayıda araç "1001 km" bilgisi ile normal fiyatının neredeyse 300 bin TL üzerinde ilana konuldu.

"1001 KM" DETAYINA DİKKAT

Senelik 3 adet olan ikinci el araç satış limitinin 1 Ocak 2023'ten itibaren sıfırlanması ile fırsatçılar sahneye çıktı. 1000 kilometreye kadar ilanlara müsaade edilmediği için araç bilgilerinde "1001 kilometre" detayı yer aldı. Sıfır kilometre otomobilleri ederinin çok üzerinde fiyatlarla ilanlarda yer aldı.

"KAPALI OTOPARKTA MUHAFAZA EDİLMEKTE"

Ederinin 200-300 bin TL üzerinde satışa sunulan ilanların çoğunda "Kapalı otoparkta muhafaza edilmektedir" yazması ise başka bir detay olarak göze çarpıyor.

Söz konusu ilanlarda, 9 Ocak 2023'te lansman fiyatı 899 bin 500 TL olarak duyurulan Citroen C4 X modelinin 1.2 PureTech Shine versiyonu 1 milyon 160 bin TL fiyatla yer bulmuş durumda. Diğer yandan, liste fiyatı 1 milyon 329 bin 900 TL olan Skoda 1.5 TSI Prestige'in 1 milyon 535 bin TL'den, liste fiyatı 465 bin TL olan Hyundai i20 1.4 MPI Style'ın 640 bin TL'den, liste fiyatı 659 bin 700 TL olan Volkswagen Golf 1.0 TSI PS Manuel Impression'ın ise 835 bin TL'den ikinci el ilan sitelerinde 1001 kilometre bilgisi ile satışa çıkarıldığı görülüyor.

O ilanlardan bazıları: